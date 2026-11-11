세종문화회관·부산문화회관, 공연 콘텐츠 교류 및 공동기획·제작 업무협약

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 재단법인 세종문화회관(사장 안호상)과 재단법인 부산문화회관(대표 김윤규)은 공연예술 교류와 공동기획·제작 활성화를 위해 11월 10일 세종문화회관에서 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 공연예술 콘텐츠와 기획·제작 역량을 바탕으로 공연의 교류와 유통을 활성화하고, 공동기획·제작 등 실질적인 협력사업을 확대하기 위해 마련됐다. 이를 통해 우수 공연 콘텐츠의 지역 간 유통 기반을 넓히고, 시민들의 문화향유 기회를 확대한다는 취지다.

협약에 따라 양 기관은 ▲공연 콘텐츠의 교류 및 유통 활성화 ▲공연 공동기획·제작 및 협력사업 발굴 ▲국내외 우수 공연의 공동초청 및 정보·네트워크 공유 ▲양 기관 예술단 간 교류 ▲공연 홍보와 관객 개발, 기획역량 강화 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

[사진=세종문화회관]

양 기관은 이번 협약을 계기로 2027년 3월 20일 부산문화회관 대극장에서 서울시발레단 '데카당스' 공연을 협력 추진한다. 세종문화회관이 제작한 공연 콘텐츠를 부산 관객에게 선보이는 이번 무대는 양 기관의 협력에 따른 첫 교류 성과가 될 전망이다.

이번 협약은 단순한 공연 초청을 넘어 양 기관의 제작 역량과 공연장 운영 기반을 연계하고, 지역 간 공연예술의 교류를 지속적으로 확대한다는 점에서 의미가 있다. 특히 서울과 부산의 문화예술 자원을 연결함으로써 우수한 공연 콘텐츠의 유통을 활성화하고, 지역 관객이 다양한 공연예술을 접할 수 있는 기반을 넓혀갈 계획이다.

양 기관은 서울시발레단 '데카당스' 부산 공연을 시작으로 공동기획·제작과 예술단 교류 등 협력의 범위를 넓혀가며, 지속적인 공연예술 교류를 이어갈 계획이다.

세종문화회관 안호상 사장은 "공연예술은 무대가 바뀌고 관객이 달라질 때마다 새로운 의미와 생명력을 얻는다"며 "이번 협약을 통해 양 기관의 예술적 역량과 경험을 연결하고, 우수한 작품이 지역의 경계를 넘어 더 많은 가능성을 펼칠 수 있도록 협력의 지평을 넓혀가겠다"고 밝혔다.

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