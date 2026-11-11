고 문선호 특별 회고전, 대한민국사진축전서 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국사진작가협회는 11일 문선호 특별 회고전을 연다고 밝혔다.
- 제11회 대한민국사진축전은 12월 3일부터 6일까지 서울 aT센터에서 열린다.
- 회고전은 문선호의 인물사진으로 한국 현대사진과 문화예술계를 조명한다.
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한·중 사진교류전·대학 특별전·AI 이미지 전시도 진행
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국 사진가 고(故) 문선호(1923~1998)의 작품세계를 조명하는 특별 회고전이 제11회 대한민국사진축전에서 열린다.
11일 한국사진작가협회에 따르면 제11회 대한민국사진축전은 오는 12월 3일부터 6일까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 개최된다. 올해 행사에서는 문선호 특별 회고전을 비롯해 국제교류전, 대학 특별전, 청소년 사진제, AI 이미지 전시 등이 마련된다.
문선호는 한국사진작가협회 이사장을 지낸 사진가로 1944년 일본 가와바타미술학교를 졸업한 뒤 1950년대 중반부터 본격적으로 사진 작업을 시작했다.
1970년대부터는 한국인을 주요 주제로 삼아 김환기, 장욱진, 천경자, 김창열, 박서보 등 미술인을 비롯한 문화예술계와 각계 인사들을 촬영했다. 이번 회고전에서는 그의 인물사진을 중심으로 한국 현대사진과 당시 문화예술계의 모습을 살펴본다.
국제교류 프로그램으로는 한국과 중국 사진작가들의 작품을 소개하는 한·중 사진교류전이 열린다.
대학 특별전에는 홍익대학교 대학원과 상명대학교, 중부대학교, 인천재능대학교 등이 참여한다. 독립부스전에는 사진작가 120여명이 참여해 작품을 선보인다.
제4회 한국청소년사진제와 '2026 AI이미지콘테스트' 수상작 전시도 함께 진행된다. 전통적인 사진 작업과 함께 AI 기술을 활용한 이미지 작품을 소개한다.
전시 기간에는 스마트폰 사진 무료 출력 서비스와 전문 사진작가가 시민을 촬영하는 참여 프로그램도 운영한다.
제11회 대한민국사진축전은 오는 12월 3일부터 6일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 열린다. 개전식은 3일 오후 3시에 진행된다.
taeyi427@newspim.com