세계태양광총회 15일 대전서 개막…국내 첫 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 11일 15일부터 20일까지 세계태양광총회를 개최한다고 밝혔다
- 세계태양광총회는 국제학술대회와 산업전시, 시민참여 행사로 진행된다
- 대전시는 태양광 미래 포럼과 에너지 체험 프로그램 등을 운영한다
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에너지 걷기대회·태양광 체험 등 시민 프로그램 운영
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 세계 태양광 분야의 주요 국제학술행사인 세계태양광총회가 국내 처음으로 대전에서 열린다.
대전시는 오는 15일부터 20일까지 6일간 대전컨벤션센터(DCC) 일원에서 '2026 제9회 세계태양광총회(WCPEC-9)'를 개최한다고 11일 밝혔다.
세계태양광총회는 미국과 유럽, 아시아의 3대 태양광 학술대회가 4년마다 공동 개최하는 행사다. 올해는 기후에너지환경부와 대전시, 한국태양광발전학회가 공동 주최하고 대전관광공사가 주관한다.
행사는 태양광 분야 국제학술대회와 산업전시, 시민참여 프로그램으로 구성된다. 해외 전문가들의 강연과 국제협력 세션을 비롯해 산업·기술 투어 등이 진행된다.
개막일인 15일에는 엑스포시민광장과 DCC 제1전시장 일원에서 '온시민 에너지 걷기 한마당'이 열린다. 사전 신청자 1500명이 참여하는 걷기 행사와 OX 퀴즈, 에너지 체험 프로그램 등이 마련된다.
16일부터 19일까지 DCC 제2전시장에서는 '미래선도 에너지 전시회'가 개최된다. 태양광과 재생에너지 관련 기술·제품을 전시하고 에너지 토크 콘서트와 태양광 패널 조립 체험도 운영한다.
17일 오후 2시에는 DCC 제1전시장 301호에서 '태양광으로 여는 대전의 미래'를 주제로 특별세션 포럼이 진행된다. 건물일체형 태양광(BIPV)과 지역 상생형 태양광 모델을 논의하며 대전시와 한전KDN 간 업무협약도 체결할 예정이다.
허태정 대전시장은 "이번 총회가 대전의 과학기술 역량과 국제적 위상을 알리는 계기가 되길 기대한다"며 "시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com