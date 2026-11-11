대전시·민주 대전시당, 내년도 국비 확보 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 11일 국회의원회관에서 시정현안 간담회를 개최했다
- 국비사업 13건과 지역현안 11건 등 24건을 논의했다
- 국비 반영과 증액을 위해 정치권·관계 부처와 협의를 이어갈 계획이다
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국가반도체 연구소·공공기관 이전 등 주요 사업 지원 요청
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 11일 오전 국회의원회관에서 허태정 대전시장과 장종태 민주당 대전시당위원장, 지역 국회의원 등 40여 명이 참석한 가운데 시정현안 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이날 간담회에서는 국회 예산 심의 과정에서 추가 반영이나 증액이 필요한 국비사업 13건과 지역현안 11건 등 총 24건을 논의했다.
주요 국비사업은 국가반도체 연구소 구축, 온통대전 연계 AI 플랫폼 구축, 국립미술품 수장보존센터 건립, 도심융합특구 앵커시설 건축기획 용역, 충청권 광역철도 1단계 건설, 공공어린이 재활병원 운영지원 등이다.
대전시는 국가반도체 연구소 구축 연구용역비 5억 원, 온통대전 연계 생활경제 AI 플랫폼 구축비 50억 원, 국립미술품 수장보존센터 건립비 23억 원, 도심융합특구 앵커시설 건축기획 용역비 5억 원, 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설비 11억 원 등의 국비 반영을 요청했다.
지역현안으로는 2차 공공기관 이전, 글로벌 AI 허브 유치, 제5차 국가철도망 구축계획 노선 반영, 대전역세권 복합2-1구역 개발, 충청권 광역급행철도(CTX) 조속 착공, 나노반도체 국가산업단지 조성 등이 논의됐다.
장종태 민주당 대전시당위원장은 "공공기관 이전, 국가반도체 연구소 구축, 국립미술품 수장보존센터 건립 등 핵심 사업 예산 확보에 총력을 다하겠다"며 "원팀 대전의 이름으로 국비 확보와 핵심 현안 해결의 확실한 성과를 이루겠다"고 밝혔다.
허태정 대전시장은 "지역 국회의원들이 국비 확보와 주요 현안 해결에 적극적으로 힘을 보태주길 바란다"고 말했다.
허 시장은 간담회 이후 권칠승 민주당 정책위의장과 국회 예산결산특별위원회 소속 위원들을 만나 주요 사업의 국비 반영과 증액을 위한 지원을 요청했다.
대전시는 국회 예산 심의가 마무리될 때까지 지역 정치권 및 관계 부처와 협의를 이어갈 계획이다.
nn0416@newspim.com