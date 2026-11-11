예술의전당 토요콘서트, 베토벤의 명작 만난다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 예술의전당(사장 장한나)은 오는 11월 21일과 12월 19일 오후 5시 콘서트홀에서 'IBK기업은행과 함께하는 예술의전당 토요콘서트 – 프리뷰 베토벤'을 개최한다.

클래식 음악의 거장 베토벤의 작품 세계를 깊이 있게 조명해 온 토요콘서트는 이번 두 차례의 무대에서 피아노 협주곡부터 대규모 합창과 오케스트라가 어우러지는 '장엄 미사'까지, 베토벤 음악의 다채로운 면모를 선보인다.

◆베토벤 서거 200주년 앞두고 달려온 '2026 프리뷰 베토벤'의 마지막 무대

올해 토요콘서트의 주제는 '2026 프리뷰 베토벤'으로, 2027년 베토벤 서거 200주년을 앞두고 2월부터 베토벤의 교향곡과 협주곡을 차례로 선보여왔다. 11월과 12월 무대는 총 8회에 걸친 그 여정을 마무리하는 공연으로, 초기의 자유로운 개성부터 후기의 깊은 신앙적 성찰까지 베토벤 음악의 변화를 한 흐름으로 만날 수 있다.

◆11월, 베토벤의 초기 개성부터 '운명'의 극적인 서사까지

11월 21일 공연은 베토벤의 초기 음악적 개성과 피아노 협주곡의 매력을 전하는 무대다. 대전시립교향악단 예술감독 겸 상임지휘자 여자경이 지휘와 해설을 맡고, 피아니스트 김준형과 국립심포니오케스트라가 함께 무대에 오른다. 첫 곡은 피아노 협주곡 제2번 B♭장조 Op.19로, 협연자로 나선 김준형이 섬세한 피아노 연주를 통해 베토벤 특유의 개성과 자유로운 음악적 감각을 들려준다. 이어지는 교향곡 제5번 c단조 Op.67은 '운명'이라는 별칭으로 널리 알려진 작품으로, 강렬한 네 개의 음으로 시작해 마지막 악장의 장대한 승리에 이르기까지 극적인 긴장과 해방의 서사를 펼쳐낸다. 서로 대비되는 두 작품을 통해 베토벤 음악의 폭넓은 면모를 한 무대에서 만날 수 있다.

◆12월, 2026 토요콘서트의 마지막을 장식하는 베토벤의 대작 '장엄 미사'

12월 19일에는 올해 토요콘서트의 대미를 장식하는 베토벤의 장엄 미사 D장조 Op.123을 선보인다. 지휘와 해설은 장윤성이 맡으며, 소프라노 박재은, 메조소프라노 신성희, 테너 김정훈, 베이스 송일도와 합창 노이오페라코러스, 경기필하모닉오케스트라가 함께 무대에 올라 웅장한 울림을 완성한다. 장엄 미사는 베토벤이 삶의 후반기에 완성한 작품으로, 전통적인 미사 형식에 작곡가의 깊은 신앙적 성찰과 인간애, 독창적인 음악적 표현을 담아낸 걸작이다. 베토벤의 숭고한 음악과 함께 한 해를 돌아보고 뜻깊게 마무리하는 시간이 될 것으로 기대된다.

◆클래식 음악 향유 기회를 확대하는 토요콘서트

예술의전당 토요콘서트는 IBK기업은행의 후원을 바탕으로 문화소외계층을 초청하여 더 많은 관객이 클래식 음악을 누릴 수 있도록 하고, 문화 나눔과 사회적 가치 실현에도 기여하고 있다.

현재 두 공연 모두 예매가 진행 중이다. 입장권은 일반석 4만 원, 3층석 2만 원이며, 예술의전당 홈페이지, 콜센터, NOL 티켓에서 예매 가능하다.

jyyang@newspim.com