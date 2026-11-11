전남광주 '남도 최고 우리술'에 광주 '꿈의대화 약주13'

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 11일 남도 전통주 12개 수상작을 선정했다
- 종합대상은 광주 꿈브루어리의 꿈의대화 약주13이 차지했다
- 수상작은 20~22일 우리술 큰잔치에서 선보여졌다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 올해 남도를 대표하는 전통주 12개 수상작을 선정했다. 최고 영예인 종합대상은 광주 꿈브루어리의 '꿈의대화 약주13'에 돌아갔다.
전남광주특별시는 11일 '2026 남도 우리술 품평회'를 통해 지역 농특산물을 활용한 우수 전통주를 선정하고 판로 확대에 나선다고 밝혔다.
2009년 시작된 품평회에는 올해 25개 양조장에서 43개 제품이 출품됐다. 주류 전문가 8명과 국민평가단 20여 명이 맛과 향, 품질인증, 지역 농산물 활용도 등을 평가해 본상 9점과 특별상 3점을 선정했다.
대상작 '꿈의대화 약주13'은 지역산 백옥찰과 전통누룩으로 빚은 약주로 풍부한 풍미와 깔끔한 여운에서 높은 평가를 받았다.
부문별 최우수상은 ▲탁주 '꿈의대화 탁주10'(광주) ▲증류주 '섬40'(보성) ▲약·청주 '천년담주' ▲기타주류 '이제:배로만들다'(나주)가 차지했다.
우수상에는 ▲'수울섬10'(보성) ▲'장보고의꿈 비파25'(완도) ▲'백운대나무술'(광양) ▲'황금과 비파와인'(완도)이 선정됐다.
신제품에 수여하는 새술마루상은 광양의 스파클링 와인 '섬진강의 별'이 받았다. 국민평가단 인기상은 나주 '월하주'와 '이제:배로만들다'가 차지했다.
이번 심사는 온라인으로 생중계됐으며 외국인 평가단도 참여했다. 수상작은 오는 20~22일 제1회 대한민국 김장문화제와 연계한 '우리술 큰잔치'에서 선보인다. 시는 온라인 판촉과 주요 행사 건배주 추천 등 후속 지원에 나선다.
백승주 균형발전부시장은 "우리 술은 선조의 지혜와 장인정신이 깃든 소중한 문화유산"이라며 "우수한 남도 전통주가 K-푸드의 대표 브랜드로서 세계 시장으로 뻗어나가도록 체계적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com