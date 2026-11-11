전남광주시, 청년이 정책 결정한다…'청년정부' 구체화

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 11일 청년결정정부 자문회의를 열었다
- 청년공회와 청년기획위원회를 중심으로 정책 전 과정 참여를 추진한다
- 청년주권플랫폼을 구축하고 온라인 투표로 참여 기반을 확대할 계획이다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 청년이 직접 정책을 제안하고 의사결정에 참여하는 '청년결정정부' 구축에 속도를 내고 있다.
전남광주통합특별시는 청년 당사자와 현장 활동가 및 전문가 등 10여 명이 참석한 자문회의를 열고 청년결정정부 운영체계와 세부 추진방안을 논의했다고 11일 밝혔다.
청년결정정부는 청년공회와 청년기획위원회 및 전담 사무국을 중심으로 운영된다. 정책 발굴부터 결정·집행·평가까지 청년의 실질적 참여를 보장하는 청년자치 모델이다.
핵심 기구인 청년공회는 지역 청년 50여 명으로 구성한다. 공개모집을 거쳐 성별과 연령·지역·직업 등을 고려한 무작위 추첨으로 선발한다. 신규 정책 제안과 기존 정책 개선은 물론 숙의와 의사결정 및 성과평가에도 참여한다.
청년기획위원회는 청년공회가 제안한 의제를 구체적인 사업으로 발전시키고 실행 가능성과 예산 등을 검토한다.
정책 제안부터 심의·결정·집행·성과관리까지 전 과정을 공개하는 '청년주권플랫폼'도 구축한다. 온라인 투표 기능을 도입해 참여 기반을 넓힐 계획이다.
이날 회의에서는 청년공회의 대표성과 참여기구별 역할 및 정책 결정의 실효성 등을 중점 논의했다. 2027년 3월 말 준공 예정인 가칭 '서부권 청년비전센터'의 문화·활동 공간 활용 방안도 검토했다.
윤연화 청년교육국장은 "청년이 직접 정책을 제안하고 결정 과정에 참여하는 새로운 청년자치 모델"이라며 "청년의 다양한 목소리가 실제 정책으로 이어지고 행정이 이를 뒷받침하도록 실효성 있는 운영체계를 마련하겠다"고 말했다.
시는 추가 자문을 통해 운영방안을 보완하고 청년협의체 소통·성과공유회와 청년공동체 활동공유회 등을 통해 청년 참여를 확대할 방침이다.
ej7648@newspim.com