불교 건축 '영덕 장육사 대웅전', 보물 된다

AI 핵심 요약beta
- 국가유산청은 11일 영덕 장육사 대웅전을 보물로 지정 예고했다.
- 영덕 장육사 대웅전은 17세기 후반 건립된 것으로 추정됐다.
- 조선후기 영남 사찰 건축과 불교미술을 보여줘 가치가 높다고 평가됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 경상북도 영덕군에 있는 '영덕 장육사 대웅전'을 국가지정문화유산(보물)으로 지정 예고한다고 11일 밝혔다.
영덕 장육사는 고려 공민왕 4년(1355) 나옹혜근이 창건한 것으로 전해지며, 여러 차례 수리와 재건을 거쳐 조선후기에 현재의 모습을 갖추게 된 것으로 추정된다.
'영덕 장육사 대웅전'의 정확한 건립 시기는 알 수 없으나, 1677년 사찰 수리 기록과 1705년 대웅전 현판제작 기록 등을 통해 17세기 후반에 건립된 것으로 추정된다.
특히 연륜연대 분석 결과, 일부 기둥에 1638년경 벌채된 목재가 사용된 것으로 확인되어 건립 시기를 뒷받침하고 있다.
장육사 대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸의 맞배지붕 건물로, 내부 불상 뒤쪽의 기둥 위치를 뒤로 넓혀 사람이 다니며 예불을 드릴 수 있는 공간을 확보하고, 공포 구조는 익공형식과 다포계 장식을 절충한 점이 특징이다.
또한 내부 천장은 층을 준 우물천장과 빗천장, 불단 위에는 지붕 모양의 장식(닫집)을 설치하였는데 이런 구조는 조선후기 지방 사찰 주불전의 건축적 특징을 잘 보여주고 있다.
또한 1736년 불상 개금, 1764년 불화 제작, 1765년 단청 조성 등 내부 장식과 관련된 기록이 남아 있어 18세기 중엽까지 대웅전 내부가 단계적으로 꾸며진 과정을 확인할 수 있다.
특히 불화 제작에 참여한 승려 화가 두훈의 활동 기록(법주사 괘불(1766), 통도사 괘불(1767))과 단청 문양의 유사성 등을 통해 당시 불화와 단청이 서로 영향을 주고받았을 가능성을 살펴볼 수 있다는 점이 특징적이다.
이와 같이 '영덕 장육사 대웅전'은 17세기 후반 건립 이후 18세기 중엽까지 불상과 불화, 단청 등 내부 장식이 완성되어 가는 과정을 확인할 수 있어 역사적 가치가 크며, 조선후기 영남지역 사찰 건축과 불교미술의 특징을 함께 보여주는 등 학술적·예술적 가치가 높다.
국가유산청은 "이번에 지정 예고한 '영덕 장육사 대웅전'에 대하여 30일간 지정 예고를 하고 국민의 의견을 수렴한 후, 국가유산위원회 심의를 거쳐 보물로 지정할 예정"이라고 말했다.
이어 "앞으로도 역사·문화적 가치를 지닌 문화유산을 지속적으로 조사·발굴해 체계적으로 보호해 나가는 적극행정을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.
alice09@newspim.com