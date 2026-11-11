서울문화재단, '창작 리서치 오픈토크 RE:VIEW' 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 서울문화재단(대표이사 송형종)은 11월 26일 오전 11시부터 청년예술청(서대문구) 그레이홀에서 창작준비지원 'RE:SEARCH'의 첫 활동 결과공유회인 '창작 리서치 오픈토크 RE:VIEW'를 개최한다.

'RE:SEARCH' 사업은 예술인이 본격적인 작품 제작에 들어가기 전 자유롭게 아이디어를 탐색하고 실험할 수 있도록 지원하는 예술기반 지원사업이다. 재단은 올해 총 200명의 예술가에게 각 3백만 원씩 총 6억 원 규모의 리서치 활동비를 지원했다.

이번 '창작 리서치 오픈토크 RE:VIEW' 행사는 단순한 창작준비 활동에 대한 재정 지원을 넘어, 동료 예술인과 전문가들이 모여 치열한 고민을 나누는 '창작 과정의 공유와 네트워킹 플랫폼'으로 외연을 대폭 확장했다. 기존의 성과를 증명하는 수직적인 평가보고회 형식에서 벗어나, 연구 과정에서 마주한 실패와 고민까지 자유롭게 털어놓는 수평적 공유회를 지향한다. 이를 통해 동료 간 피드백과 교류가 후속 프로젝트로 이어지는 창작 네트워크의 출발점이 되도록 기획했다.

[사진=서울문화재단]

발표자로는 'RE:SEARCH' 사업 선정자 중 시각, 공연, 다원 분야 예술인 20명이 나선다. 이들은 총 2부, 5개 세션에 걸쳐 ▲인공지능(AI)과 이미지의 자동화 ▲공간과 물질의 탐색 ▲기술이 바꾸는 감각 경험 ▲사물과 몸의 움직임 ▲무대를 넘어선 연극 실험 등 다채로운 리서치 활동 주제를 펼쳐 보인다. 청중은 급변하는 창작 환경 속에서 동시대 현장을 대변하는 창작자들의 접근 방식과 고민, 그리고 예술 생태계의 생생한 담론을 직접 마주할 수 있다.

각 세션에는 현장 전문가가 '리뷰어(모더레이터)'로 참여해 대담의 깊이를 더한다. 1부(시각)에서는 ▲홍이지 국립현대미술관 학예연구사가 이끄는 '[세션1] 이미지와 아카이브: 자동화된 예술 세계' ▲추성아 독립 큐레이터가 이끄는 '[세션2] 매체가 놓인 자리: 물질의 시간, 이동하는 삶, 공간 속의 읽기'가 진행된다.

2부(공연‧다원)에서는 ▲정혜리 프로듀서의 '[세션3] 이 감각, 어떤 조건이 짓고 있을까?: 기술과 제작이 다시 구성하는 예술의 경험' ▲윤대성 월간 댄스포럼 편집장의 '[세션4] 몸의 오답노트: 줄·오브제·공감각 앞에서 고쳐 쓴 가설들' ▲전강희 드라마터그의 '[세션5] 연극을 다시 생각하는 방법: 텍스트를 읽고, 극장을 기억하고, 경계를 질문하기'가 차례로 이어진다. 모든 세션이 종료된 후에는 참여 예술인과 청중이 경계를 허물고 다음 작업을 함께 모색하는 밍글링 네트워킹 파티가 열린다.

서울문화재단 송형종 대표이사는 "창작의 본질은 완벽한 결과물이 아니라 예술가가 세상에 던지는 질문과 실험의 과정 속에 있다"라며, "이번 행사를 통해 치열하게 쌓아 온 각자의 연구가 새로운 연결로 확장되고, 실질적인 예술 활동의 결실로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.

서울문화재단의 예술지원 정책 방향인 '실질적인 연결을 통한 이음 지원'을 실현하기 위해 기획된 '창작 리서치 오픈토크 RE:VIEW'는 창작 리서치 과정에 관심 있는 누구나 무료로 참여할 수 있다.

jyyang@newspim.com