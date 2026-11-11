고지용·장수원·이재진 연말 행사 결국 취소…불참 놓고 공방

AI 핵심 요약beta
- 고지용·장수원·이재진은 11일 연말 행사가 취소됐다고 전했다
- 이재진은 최종 계약서에 서명하지 않아 불참 의사를 밝혔다
- 주최 측은 협의 과정과 환불 문제에 대해 이재진 측 주장과 다르다고 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이재진 "계약 체결 안 해"…주최 측 "협의 경위 사실과 달라"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 젝스키스 출신 고지용, 장수원, 이재진이 함께할 예정이었던 연말 행사가 취소된 사실이 11일 전해졌다.
전날 장수원이 김재덕과 결성한 듀오 제이워크의 공식 팬카페 폴리스(POLICE)는 "앞서 안내된 이재진, 고지용, 장수원 인스파이어 1박2일 행사가 취소됐다"고 공지했다.
팬카페 측은 행사를 기다린 팬들에게 아쉬운 소식을 전하게 됐다며 주최 측을 통해 예매하거나 참가비를 개인적으로 입금한 경우 주최 측에 직접 연락해 환불 절차를 확인해 달라고 안내했다.
당초 행사는 오는 12월 15~16일 인천 영종도 인스파이어에서 '더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE)-젝키의 못다 한 이야기'라는 이름으로 열릴 예정이었다. 고지용과 장수원, 이재진이 출연자로 이름을 올렸다.
행사 취소에 앞서 이재진은 지난 10일 자신의 SNS를 통해 불참 의사를 밝혔다. 그는 출연을 논의했지만 최종 계약서에는 서명하지 않았으며 주최 측에 여러 차례 불참 의사를 전달했다고 주장했다.
또 팬들이 공식 예매처가 아닌 개인 계좌로 참가비를 입금한 사례와 미환불 문제가 있었다며 주최 측에 시정을 요구했지만 해결되지 않았다고 밝혔다. 자신의 이름과 사진을 활용한 홍보도 중단해 달라고 요청했다.
이에 행사 주최사인 마운틴무브먼트스토리는 같은 날 공식 입장을 내고 이재진의 설명과 협의 과정이 다르다고 반박했다.
주최 측은 지난여름 이재진이 먼저 함께 행사를 열자는 의견을 냈고 이후 장수원까지 참여하는 방향으로 논의가 확대됐다고 설명했다. 또 이재진 측이 지난 5일 한 차례 불참 의사를 전했다가 다시 참여 뜻을 밝히며 포스터 자료를 요청했고, 7일 다시 불참 의사를 전달했다고 주장했다.
예매와 환불 문제에 대해서는 이재진 팬 가운데 결제한 인원은 2명으로 확인됐으며 환불 요청은 없었다고 밝혔다. 거래 자료를 토대로 관련 사안을 처리하겠다는 입장도 전했다.
마운틴무브먼트스토리는 이재진의 입장문이 고지용과 장수원에게 사전에 공유되거나 협의된 내용은 아니라며 다른 멤버들에게 책임이 전가되는 상황을 경계했다.
taeyi427@newspim.com