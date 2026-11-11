"예술에는 은퇴 없다"…'데뷔 70주년' 백건우, 자서전 내고 후배들과 무대

AI 핵심 요약beta
- 백건우가 10일 데뷔 70주년 간담회에서 예술 활동 지속 의지를 밝혔다
- 백건우는 20일 70년 음악 여정을 담은 자서전을 출간한다
- 백건우는 29일 젊은 연주자 9명과 기념 공연에 오른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 데뷔 70주년을 맞은 피아니스트 백건우(80)가 자서전을 출간하고, 젊은 피아니스트들과 한 무대에 오른다.
백건우는 10일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 열린 간담회에서 "예술에는 은퇴가 없다. 열정이 있는 한 계속되는 것"이라며 "음악의 세계는 너무나 넓어서 자신의 나이에 맞는 음악을 얼마든지 찾을 수 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 하고 싶은 레퍼토리가 무궁무진하다"고 말했다.
그는 20일 자서전 '백건우, 나의 이야기'를 펴낸다. 1956년 열 살에 오케스트라 협연으로 데뷔한 뒤 15세에 미국으로 건너가 줄리아드 음악원에서 공부했고, 이후 유럽을 중심으로 활동한 70년 음악 여정을 담았다. 1972년 윤이상의 오페라 '심청' 초연에서 배우 윤정희를 만나 결혼한 일, 1977년 유고슬라비아에서 겪은 북한 납치 미수 사건, 베토벤·쇼팽·슈만의 음악에 천착한 시간도 실렸다. 백건우는 "65년간 외국에서 생활하며 겪은 이야기가 나의 역사이자 한국의 역사이기도 해 다음 세대에 도움이 될 것 같았다"고 했다.
기념 공연 '백건우와 영 프렌즈'는 11월 29일 오후 5시 대구 수성아트피아, 12월 2일 오후 7시 30분 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린다. 독주회나 협연의 틀을 벗어나 무대에 피아노 네 대를 올리고, 타악기 연주자 두 명이 합류하는 구성이다. 김홍기, 김도현, 박진형, 선율, 강동휘, 홍석영, 이주언 등 젊은 피아니스트 7명과 타악기 연주자 심선민, 김승수가 백건우와 함께 총 10명이 무대에 선다.
fineview@newspim.com