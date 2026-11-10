[프로배구] '최정민 19점' 기업은행, SOOP 3연패 밀어넣고 개막 3연승

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 10일 SOOP을 3-1로 꺾고 개막 3연승을 달성했다
- IBK기업은행은 승점 9점으로 선두를 지켰고 SOOP은 3연패에 빠졌다
- 최정민과 이주아가 36점을 합작하며 팀 승리를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = IBK기업은행이 신생팀 SOOP을 꺾고 개막 3연승을 달렸다. IBK기업은행은 10일 SOOP 스타디움에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 원정 경기에서 SOOP 수퍼스를 세트 스코어 3-1(25-23, 23-25, 28-26, 25-13)로 제압했다.
마나베 마사요시 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 IBK기업은행은 승점 9를 확보하며 선두 자리를 굳건히 지켰고 김세진 감독이 이끄는 SOOP은 3연패 수렁에 빠지며 창단 첫 승 기회를 다음으로 미뤘다.
IBK기업은행은 외국인 아포짓 스파이커 빅토리아가 공격 성공률 27%(15점)로 다소 부진했으나, 최정민(19점)과 이주아(17점)가 중앙에서만 36점을 합작하며 높이의 우위를 점했다.
1세트는 접전 끝에 IBK기업은행이 가져갔다. 21-21 동점에서 이주아의 이동 공격으로 세트 포인트에 도달한 뒤 육서영이 상대 고의정의 퀵오픈을 블로킹해 25-23으로 첫 세트를 낚았다.
2세트는 SOOP의 반격이 매서웠다. IBK기업은행은 23-21 리드를 잡았으나, 오드리아나의 강한 서브에 리시브가 흔들려 하혜진의 다이렉트 킬과 고예림의 터치아웃 득점으로 연속 4실점, 23-25로 세트를 내줬다.
승부처는 3세트였다. IBK기업은행은 세터 박은서와 최정민의 호흡 불안으로 8-14까지 밀렸다. 김하경 세터를 재투입하고 전수민을 원포인트 아웃사이드 히터로 넣은 IBK기업은행은 미와코의 연속 득점과 이주아의 블로킹으로 22-22 동점을 만들며 듀스 접전에 돌입했다. 26-26 상황에서 빅토리아의 오픈 공격과 상대 고의정의 공격 범실이 겹치면서 28-26으로 3세트를 가져왔다.
승기를 잡은 IBK기업은행은 4세트 초반부터 높이와 화력으로 SOOP을 압도했며 25-13으로 대승을 거뒀다.
psoq1337@newspim.com