국회 찾은 강기윤 창원시장, 국비 확보 총력…3755억 규모 사업 제안

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장은 10일 국회를 찾아 국비 확보를 요청했다
- 창원시는 국비 사업 10건과 정책 현안 14건 등 24건을 건의했다
- 시는 진해신항 경쟁력 강화와 철도망·공공기관 유치를 요청했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 국회를 찾아 국비 확보와 지역 현안 해결에 총력을 기울이고 있다.
창원시는 강기윤 시장이 10일 국회의원들을 만나 내년도 국비 확보와 정책 과제에 대한 지원을 요청했다고 밝혔다.
시가 국회에 제시한 과제는 국비 사업 10건과 정책 현안 14건 등 모두 24건이다. 국비 사업의 총사업비는 3755억원 규모다.
강 시장은 이날 윤한홍·최형두·김종양·허성무 의원과 정혜경 비례대표 의원, 서삼석 국회 농림축산식품해양수산위원장, 김용태 의원을 차례로 면담했다. 시는 의원별 소관 상임위원회와 지역 현안을 고려해 맞춤형 자료를 전달했다.
국비 지원을 요청한 사업에는 칠서취수장 시설 개선, 소형모듈원자로(SMR) 제조부품 시험검사지원센터 건립, 외국인 노동자·이주민 지역융화 지원, 국도 14호선 대체우회도로 사전타당성조사 등이 포함됐다.
시는 진해신항을 중심으로 한 항만 경쟁력 강화 방안도 건의했다. 부산 이전 기관 관련 특별법 개정과 항만공사 통합본사 진해신항 유치, 항만공사법 시행령 개정, 항만배후단지 조성 등이 주요 내용이다.
미래산업 분야에서는 SMR 연구개발특구 육성 방향과 창업도시 조성 프로젝트의 창원 선정을 요청했다. 지역 균형발전 과제로는 CTX-진해선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영, 국도 79호선 확장과 감계교차로 신설, 제2차 공공기관 이전 유치, 비수도권 특례시 지정 기준 변경 등을 제시했다.
시는 제4차 항만배후단지 개발 종합계획 변경 용역과 제5차 국가철도망 구축계획, 제2차 공공기관 이전 대상지 발표를 앞두고 국회 건의 활동을 이어갈 계획이다.
강기윤 시장은 "정부 예산안 심의와 주요 정책 발표를 앞둔 만큼 국회와 협력해 국비 확보와 현안 해결에 집중하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com