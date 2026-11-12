남양주시, '2026년 사회연대경제 공공판로 지원 우수사례'서 우수 지자체로 선정

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 사회연대경제기업의 공공시장 진입과 판로 확대를 지원한 성과를 인정받아 전국 우수 지방자치단체로 선정됐다.

남양주시는 행정안전부가 주관한 '2026년 사회연대경제 공공판로 지원 우수사례' 공모에서 전국 기초지자체 우수 지자체 4곳에 선정돼 특별교부세 1억 5000만 원을 확보했다고 10일 밝혔다.

남양주시청 전경. [사진=남양주시]

이번 공모는 전국 지방자치단체를 대상으로 사회연대경제기업의 성장을 지원한 우수 정책사례를 발굴·확산하기 위해 마련됐으며 주요 평가 분야는 공공구매 확대, 공공서비스 위탁, 신규 판로 개척 등이다.

남양주시는 사회연대경제기업을 지역사회 문제 해결을 위한 협력 주체로 보고 공공구매와 공공서비스 참여 기회를 확대해 안정적인 판로 확보를 지원한 점에서 높은 평가를 받았다.

시는 사회연대경제기업의 공공시장 진입을 확대하기 위해 전 직원을 대상으로 상시 교육을 실시하고 부서 간 협업을 강화했다.

그 결과 2025년 사회연대경제기업 제품 우선구매율은 25%를 기록했으며 구매액은 296억원으로 전년보다 약 117억원, 65.5% 증가했다.

공공서비스 분야에서도 사회연대경제기업의 참여 기회를 넓혔다. 지역 내 다함께돌봄센터 운영을 사회연대경제기업에 위탁하고 지역자활센터와 사회적경제 홍보판매장 운영에도 사회적협동조합의 참여를 확대했다.

지자체 간 협력을 통한 판로 개척에도 성과를 냈다. 남양주시는 경기북부 지자체들과 공동으로 '경기북부 가치구매 상담회'를 열고 공공기관과 사회연대경제기업 간 구매 상담을 지원했다.

후속 성과관리 결과 총 59건, 약 28억원 규모의 거래가 성사됐다.

대규모 점포와 연계한 판촉행사도 추진했다. 행사에는 지역 내 25개 기업이 참여해 4400만원의 매출을 올렸으며 사회연대경제기업의 판로를 공공부문에서 민간시장으로 확장하는 계기를 마련했다.

최현덕 시장은 "사회연대경제는 단순히 기업을 지원하는 정책이 아니라 시민이 지역의 문제를 함께 해결하고 그 성과를 지역사회가 나누는 새로운 경제 방식"이라며 "이번 수상을 계기로 그동안 축적해 온 공공판로 지원 성과를 더욱 발전시키고 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 사회연대경제의 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 남양주시는 오는 12월 열리는 종합성과공유회에서 행정안전부 장관 표창을 받을 예정이다.

asj7376@newspim.com