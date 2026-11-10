경기도, 조직개편 수정안 재입법예고...농수산·축산 독립성 유지

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 10일 도민 의견 반영 조직개편안을 재입법예고했다
- 경기도는 농수산생명·축산동물복지국을 유지하고 지휘체계를 일원화했다
- 경기도는 사회연대경제·다문화이민사회 전담 기능을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농수산생명국·축산동물복지국 유지 및 행정2부지사 지휘체계 일원화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 조직개편안 입법예고 기간에 접수된 도민과 관계기관·단체의 의견을 대폭 반영한 수정안을 마련해 10일 재입법예고 했다고 밝혔다.
도는 지난 10월 21일부터 26일까지 실시한 1차 입법예고에서 총 565건의 의견을 접수했으며 이를 검토한 수정 조례 개정안을 11일까지 이틀간 재입법예고한다고 밝혔다. 주요 반영 의견은 사회연대경제, 농수산·축산동물복지, 이민사회 분야다.
앞서 추미애 경기도지사는 입법예고 기간 제기된 현장의 목소리를 충실히 검토할 것을 지시하며 특히 농수산생명과 축산동물복지 분야의 독립성과 전문성을 유지하면서 지휘체계를 행정2부지사로 일원화하고 방역·동물복지 정책을 강화하라고 주문한 바 있다.
이에 따라 도는 당초 통합안 대신 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 각각 유지하고 기존에 행정1·2부지사로 이원화되어 있던 지휘체계를 행정2부지사로 일원화해 업무 일관성과 협력 체계를 강화키로 했다.
사회연대경제 분야는 경제산업실 내 경제기획관을 '경제사회연대기획관'으로 변경하고 전담 부서를 2개로 확대하는 등 공동체지원 기능과 연계해 기획·조정 기능을 대폭 보강한다.
외국인주민 지원 업무는 성평등가족국에 '다문화이민사회과'를 신설해 정착 지원 총괄 기능을 강화한다. 노동·비자 업무는 노동 분야로, 유학생 유치는 미래세대국으로 각각 이관해 분야별 전문성을 높일 방침이다.
경기도는 재입법예고를 거쳐 추가 의견을 수렴한 뒤 최종 조례 개정안을 경기도의회에 제출할 예정이며 과 단위 세부 개편은 조례 의결 후 시행규칙 개정을 통해 확정할 계획이다.
1141world@newspim.com