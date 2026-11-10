삼척시, 지역특화 임대형 스마트팜 준공...입주자격 18~40세

AI 핵심 요약beta
- 삼척시는 10일 원덕읍 산양리에서 임대형 스마트팜 준공식을 개최했다
- 삼척시는 250억 원을 투입해 4ha 규모 첨단 온실 3개 동을 조성했다
- 청년농업인 26명이 입주했으며 임대주택 28호도 2027년 3월 마련할 계획이다
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임대기간 기본 3년, 연장할 경우 최대 6년까지 가능
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 10일 원덕읍 산양리에서 '지역특화 임대형 스마트팜' 준공식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 박상수 삼척시장과 관계기관, 농업인단체, 지역주민 등 약 150명이 참석했다.
이 사업은 농업 인구 고령화와 농촌 인력 감소 문제를 해결하기 위해 추진됐다. 삼척시는 2023년부터 총 250억 원의 사업비를 투자해 5.9ha 부지에 4ha 규모의 첨단 온실 3개 동을 조성했으며 작목별 특성을 고려해 딸기동, 오이동, 토마토동으로 구성했다.
이번 프로젝트에는 딸기, 오이, 토마토 분야에서 총 9팀 26명의 청년농업인이 입주했으며 현재 오이와 토마토 분야 입주대상자 선정 절차가 진행 중이다. 딸기 재배시설은 2027년에 별도로 입주자를 모집할 계획이다.
입주 자격은 만 18세 이상 40세 미만으로 스마트팜 청년창업 보육사업 수료생이나 독립경영 3년 이하의 청년농업인이다. 임대기간은 기본 3년으로 연장할 경우 최대 6년까지 가능하다.
또한 시는 농촌보금자리를 조성해 청년농업인의 주거 부담을 줄이기 위해 100억 원의 사업비를 투입해 임대주택 28호와 주민 공동 이용시설을 마련할 예정이다. 이 사업은 2027년 3월 입주를 목표로 하고 있으며, 영농시설과 주거공간이 결합되어 청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 여건을 마련할 계획이다.
삼척시는 스마트팜과 농촌보금자가 청년농업인의 농업 진입 장벽을 낮추고, 지역 농업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 또 청년농업인의 지역 정착을 유도해 농촌에 활력을 불어넣고, 고품질 농산물 생산과 농업 소득 증대에도 도움이 될 것으로 전망하고 있다.
앞으로 삼척시는 입주 청년농업인 선발과 시설 운영을 체계적으로 진행하고, 작목별 재배기술 지도 및 스마트팜 운영 교육을 통해 청년농업인들의 안정적인 영농 정착을 지원할 예정이다.
onemoregive@newspim.com