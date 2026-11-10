삼척시의회, 지방의회 운영·의정활동 공유

AI 핵심 요약beta
- 삼척시의회는 10일 남동구의회와 간담회를 개최했다
- 양 의회는 지방자치 발전과 지역 현안 의견을 교환했다
- 의회 운영 사례를 공유하고 주민 복리 증진 방안을 논의했다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시의회는 10일 의장실에서 남동구의회 기획행정위원회 최영식 위원장과 간담회를 가졌다고 밝혔다. 간담회에서는 지방자치 발전과 지역 현안에 대한 의견을 나누며 지방의회 운영 및 의정활동 사례를 공유했다.
참석자들은 지방자치 시대에 지방의회가 맡아야 할 역할과 책임을 논의한데 이어 각 지역의 의정활동 경험과 의회 운영 사례를 교환했다. 또 지역 현안 해결 및 주민 복리 증진을 위한 의회의 역할에 대해서도 다양한 의견이 오갔다.
삼척시의회는 이번 교류를 통해 지방의회 간의 경험과 정보를 나누고 지역 발전을 위한 의정활동의 폭을 확대할 기회를 마련했다.
김원학 의장은 "지방의회 간의 교류는 효과적인 의정 경험과 정책 사례를 공유할 수 있는 귀중한 기회"라며 "지속적인 의정 교류를 통해 의정 역량을 강화하고 시민의 요구를 반영한 실질적인 의정활동을 펼칠 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com