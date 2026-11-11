원주 클라임매니지먼트, 야구공 모티브 파우치로 시장 확대 모색

AI 핵심 요약beta
- 클라임매니지먼트가 11일 야구공 형태를 반영한 파우치 가방을 출시했다
- 헌터케이는 야구 동호인과 선수 등을 겨냥해 야구용품 수납 제품을 선보였다
- 클라임매니지먼트는 신제품을 계기로 야구 시장 판매 경로를 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시에 자리잡고 있는 중소기업 클라임매니지먼트(주)가 야구공에서 착안한 파우치 가방을 선보이며 야구 관련 시장으로 사업 영역 확대를 모색하고 있다.
클라임매니지먼트는 자체 브랜드 '헌터케이(Hunter-K)'를 통해 야구공의 형태와 이미지를 반영한 파우치 가방을 출시했다고 11일 밝혔다.
이번 제품은 일상에서 사용하는 파우치에 야구라는 스포츠 소재를 접목한 아이디어 상품이다. 회사는 야구 동호인과 선수, 관련 종사자 등을 주요 소비층으로 삼고 야구용품과 일상 소지품을 담는 용도로 제품을 선보였다.
이번 출시는 지역 중소기업이 특정 소비층의 관심사를 제품 기획에 반영해 새로운 판로를 찾으려는 시도라는 점에서 눈길을 끈다. 대중적인 가방 시장 전반보다는 야구를 즐기는 소비자층에 초점을 맞춰 자체 브랜드의 기반을 넓히겠다는 구상이다.
클라임매니지먼트는 신제품 출시를 계기로 야구 관련 시장을 중심으로 판매 경로를 확대할 계획이다. 제품의 디자인에 대한 관심이 실제 수요로 이어질지가 향후 과제다.
김경옥 대표는 "야구를 사랑하는 사람들이 일상에서도 야구의 즐거움과 개성을 표현할 수 있도록 제품을 개발했다"며 "앞으로도 소비자의 취향과 시장의 요구를 반영한 제품을 선보이겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com