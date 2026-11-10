강원도, 겨울철 대설·한파 총력 대응...사전 안전관리 강조

AI 핵심 요약beta
- 강원특별자치도는 10일 겨울철 자연재난 총력대응 체제를 가동했다
- 강원도는 대설·한파 대비 장비와 인력 사전 배치 등 대책을 점검했다
- 강원도는 제설차량 3600여 대와 제설제 13만2000여 톤을 확보할 계획이다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도가 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간 겨울철 자연재난 대책기간을 설정하고 대설과 한파로부터 도민의 안전과 재산을 보호하기 위한 총력대응 체제를 가동하기로 했다.
이와 관련해 강원도는 10일 우상호 도지사 주재로 강원지방기상청, 원주지방국토관리청, 한국전력공사 및 군부대를 포함한 유관기관과 18개 시군, 도 협업 부서가 참여한 2026~2027년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의를 열고 대책을 점검했다고 밝혔다.
회의에서 우상호 도지사는 예비특보 단계부터 필요한 장비와 인력을 미리 배치하는 선제적 제설, 적설 취약 구조물 및 고립 예상 지역에 대한 즉각적인 통제 및 대피, 한파 취약계층을 보호하기 위해 각 기관이 모두 준비할 것을 당부했다.
특히 국지성 폭설과 무겁고 습한 눈으로 인한 붕괴 우려 시설에 대한 사전 안전관리를 강조했다.
설상 50㎝ 이상의 폭설이 예상되면 도와 시군 도로 관리 부서가 장비와 인력을 긴급히 지원하는 '도-시군 겨울철 제설지원 긴급대응반'을 운영하기로 했다.
또한 도로 제설을 위해 3600여 대의 제설차량 및 마을 제설용 트랙터를 확보하고 13만2000여 톤의 제설제를 비축할 예정이다. 강설 전 취약 구간에 대한 사전 살포와 취약 시간대의 순찰 강화로 출퇴근길의 불편을 최소화할 방침이다.
12월 1일부터는 기상청이 운영하는 대설 재난문자와 연계해 문자 발송 즉시 시군이 현장을 확인하고 통제 및 대피와 집중 제설에 나서기로 했다.
한파 대응도 강화된다. 한파쉼터 1839개소와 저감시설 2584개소를 운영하며 노인 맞춤 돌봄 서비스 수혜자는 한파특보 시 매일 안부를 확인하고 12월부터 내년 2월까지 한랭질환 응급실 감시체계를 가동할 계획이다. 한편 주거 취약계층에는 비상연락체계를 마련해 위험 기상 시 주민 대피 지원단과의 연계를 통해 대피를 지원하기로 했다.
우상호 도지사는 "겨울 재난은 얼마나 빨리 처리하느냐보다 얼마나 미리 대처하느냐가 중요하다"며 "도와 시군, 유관기관이 하나로 뭉쳐 도민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com