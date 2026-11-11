무역협회, 중국수입박람회 한국관 운영...참가기업 83% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 5일부터 10일까지 상하이 박람회에 9년 연속 한국관을 운영했다.
- 한국관에는 지자체·기관과 협력한 88개사가 참가해 전년보다 규모를 확대했다.
- 협회는 바이어 상담 1200건과 1억7000만달러 규모 수출 상담을 진행했다.
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中 바이어와 약 1200건, 1억7000만달러 상담 이뤄져
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국무역협회가 중국 상하이에서 열린 중국국제수입박람회에 9년 연속 한국관을 운영했다.
무역협회는 지난 5일부터 10일까지 상하이 국가전시컨벤션센터에서 '제9회 중국국제수입박람회'에 한국관을 조성해 참가했다고 밝혔다. 이번 박람회는 중국 정부가 주최하는 최대 규모 수입 전문 박람회다. 162개국 4142개사가 참가했다.
한국관은 부산·전북·충북·강남구 등 4개 지자체와 조달청, 경기·경북창조경제혁신센터 등 3개 기관과 협력해 소비재관과 농수산식품관에 조성했다. 참가 규모는 88개사 990㎡로, 전년도 48개사 608㎡ 대비 참가기업 수는 83%, 전시면적은 63% 증가했다.
협회는 중국 유력 바이어 80여 개사를 사전에 발굴해 참가기업과의 상담을 주선했다. 현장 방문 바이어와의 상담을 포함해 총 1200건, 1억7000만달러 규모의 수출 상담이 이뤄졌다.
박람회 기간 K-컬처 체험, K-뷰티 메이크업쇼, K-푸드 시식회, 라이브 홈쇼핑, 스탬프 투어 등 부대행사를 통해 한국 제품에 대한 현지 바이어와 소비자의 관심을 모았다. 김정관 산업통상부 장관도 박람회장을 방문해 한국 기업인들을 격려했다.
이인호 무역협회 상근부회장은 "중국 소비재의 경쟁력이 크게 높아진 만큼 우리 기업은 차별화된 품질과 디자인, 독창적인 아이디어, 프리미엄 이미지를 바탕으로 중국 시장 진출을 확대해야 한다"며 "무역협회는 정부 기조에 발맞춰 우리 기업의 중국 소비재 시장 진출을 전방위로 지원하고 대중 소비재 수출 확대에 앞장서겠다"고 강조했다.
raul1649@newspim.com