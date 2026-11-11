LG AI 'K-엑사원 2.0', 中 딥시크 따라잡았다...한국형 소버린 AI도 성장중

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 9일 K-엑사원 2.5 API를 무료로 개방했다
- 개발자와 기업 의견을 받아 다음 모델 개발에 반영할 계획이다
- K-엑사원 2.5는 벤치마크 성능을 높였지만 일부 중국 모델에는 뒤졌다
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내년 2월 독파모 최종 2팀 선정…5조원 프론티어 AI 사업 연계
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG AI연구원이 정부 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트 최종 평가를 석 달여 앞두고 'K-엑사원 2.5'를 무료로 개방했다. 2차 평가에서 약점으로 드러난 벤치마크(AI 성능을 측정하는 표준 시험) 성능을 끌어올린 모델을 내놓고 개발자 의견을 받아 다음 모델에 반영하겠다는 구상이다.
11일 업계에 따르면 LG AI연구원은 전날 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 K-엑사원 2.5 응용프로그램 인터페이스(API)를 무료로 개방한다고 밝혔다. 개발자와 기업, 연구기관 누구나 API 키를 발급받으면 별도 비용 없이 사용할 수 있다.
◆ "장비 부담에 써보기 어려워"… 접근성 높여 의견 수렴
LG AI연구원은 무료 개방으로 초대형 모델의 접근성을 높이고 실사용 의견을 모은다는 계획이다. 앞서 공개한 K-엑사원 2.0은 가중치가 공개돼 있지만 7500억 파라미터 규모라 직접 구동하려면 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 여러 대 필요하다.
조현직 LG AI연구원 엑사원랩 팀장은 엔비디아 AI 데이 패널토론에서 "대형 AI 모델은 직접 사용하는 데 필요한 장비가 많아 접근하기 어렵다는 의견이 있었다"며 API 개방 배경을 설명했다. 이어 "앞으로 개발 중인 모델의 중간 버전도 계속 선보일 예정"이라며 "사용자들이 아쉬운 점과 만족한 부분을 적극적으로 알려주시면 이를 반영해 글로벌 모델들을 모두 이겨보겠다"고 말했다.
이번 개방은 독파모 결승을 앞두고 이뤄졌다. 과학기술정보통신부는 내년 2월 3차 평가를 거쳐 LG AI연구원·SK텔레콤·업스테이지 가운데 최종 2개 팀을 선정한다. 최종 팀에는 약 5조원 규모 출자로 추진하는 '프론티어 AI' 개발 사업 참여를 우선 제안한다. LG AI연구원은 1차 평가 결과 발표를 전후한 지난 1월에도 K-엑사원 API를 한시적으로 무료 제공했다.
◆ 2차 평가 약점이던 벤치마크 점수 끌어올려
K-엑사원 2.5는 이전 버전인 2.0에 추가 학습을 적용한 모델이다. 한국어와 영어를 지원하며 약 52만 토큰의 긴 문맥을 처리한다. 10개 언어를 지원한 2.0과 달리 지원 언어는 두 개로 좁혔다. LG AI연구원은 8주 만에 24개 지표를 종합한 성능이 70% 이상 높아졌다고 설명했다. 업무 자동화 능력을 보는 오토메이션벤치 점수는 16.9점에서 74.6점으로 뛰었다.
중국 모델과 비교하면 딥시크와는 비슷한 수준까지 올라섰지만 GLM에는 아직 못 미친다. 공개한 에이전트 지표 4개 중 3개에서 딥시크 V4.1 플래시를 1~2점 차이로 앞섰다. 웹 검색 능력을 보는 브라우즈컴프는 78점으로 딥시크(75.8점)보다 높았다. 반면 GLM-5.3에는 4개 중 3개에서 뒤졌고, 소프트웨어 개발 능력을 보는 SWE-벤치 프로에서는 59.21점으로 GLM-5.3(64.03점)과 5점가량 차이가 났다.
다만 수치만으로 중국 모델을 따라잡았다고 보기는 어렵다. LG가 자체 측정한 결과인 데다, 비교 대상도 딥시크 최상위 모델이 아닌 경량 모델이다. 한국어 벤치마크 점수는 공개되지 않았다. 2.0 기술보고서에서는 한국어 전문지식 평가 점수가 딥시크·큐웬 등 중국 모델보다 낮았다.
성능 수치를 전면에 내세운 데는 2차 평가 결과가 영향을 준 것으로 보인다. LG AI연구원은 2차 평가를 종합점수 6점으로 SK텔레콤(70.6점), 업스테이지(69.9점)에 이어 3위로 통과했다. 전문가·일반 국민 평가에서는 1위였지만 벤치마크 평가에서는 4개 팀 중 가장 낮은 점수를 받았다.
임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "이번 API 공개로 더 많은 개발자와 기업이 달라진 성능을 직접 체감하길 기대한다"며 "내년 1월까지 프런티어급 성능의 엑사원 모델을 완성하는 데 집중하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com