안산시 "생활폐기물 처리기반 확충·자원순환 체계 구축한다"

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 10일 2017억원 규모 소각·재활용시설 현대화 계획을 발표했다.
- 시는 2037년까지 자원회수시설 처리능력을 하루 360톤으로 확대한다.
- 재활용선별센터를 개선하고 배출·수거체계와 감량 정책도 단계적으로 강화한다.
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재활용선별센터 2032년까지 현대화 추진
이민근 시장 "체계적 시설 현대화와 자원순환도시 조성"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행에 대응하고 안정적인 자원순환 체계를 구축하기 위해 2017억 원 규모의 소각·재활용 시설 현대화 계획을 발표했다.
안산시는 10일 열린 11월 정례 정책브리핑을 통해 ▲폐기물처리시설 현대화▲시민 참여형 감량 실천 확대▲배출·수거체계 및 제도 개선을 3대 추진과제로 설정한 자원순환 정책 방향을 밝혔다.
우선 시는 총사업비 약 2017억 원을 투입해 현재 하루 200톤 규모인 자원회수시설을 단계적으로 확충한다. 기존 시설을 운영하며 오는 2033년까지 하루 180톤 규모 소각시설을 신설하고 2037년까지 기존 시설을 대보수(하루 180톤)해 최종 하루 360톤의 처리 능력을 확보할 방침이다.
처리 능력을 30% 초과해 운영 중인 재활용선별센터 역시 2032년까지 폐플라스틱류 선별시설 신설 및 노후 설비 대보수를 진행해 적치 문제를 해소하고 선별 효율을 높일 예정이다.
이와 함께 시는 '안산시 순환경제사회 전환 촉진 조례' 전부개정을 추진하는 한편 일반주택지역의 수거 여건을 고려한 배출요일 및 수거체계 개선방안도 시범운영 등을 거쳐 단계적으로 시행한다.
이민근 안산시장은 "안정적인 처리기반 구축과 일상 속 감량 실천 환경 조성이 핵심"이라며 "시설 현대화와 제도 개선을 체계적으로 추진해 지속 가능한 자원순환도시 안산을 만들어 가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com