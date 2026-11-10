의왕시 '사랑의 김장나눔행사' 개최...취약계층 2500가구에 김치 25t 전달

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 10일 취약계층 겨울나기 김장나눔행사를 개최했다
- 기업·단체 56곳과 개인 후원자 60명이 행사에 참여했다
- 김장김치 2만5000kg을 취약계층 2500가구에 전달할 예정이다
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의왕시지역사회보장협의체 등 3개 기관 공동 주관
김성제 시장 "소외 없는 촘촘한 복지안전망 만들 것"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 10일 시청 로비와 본관 광장에서 겨울철 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 '사랑의 김장나눔행사'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 겨울철 식생활에 어려움을 겪는 저소득 가구와 노인, 장애인 등을 지원하기 위해 마련됐으며 관내 기업 및 단체 56개소와 개인 후원자 60명이 모은 후원금으로 추진됐다.
의왕시지역사회보장협의체, 의왕시사회복지협의회, 의왕시종합자원봉사센터가 공동 주관한 이날 행사에는 후원 기업·단체 대표와 개인 후원자 등 100여 명이 참석했다. 현장에서는 김치명인과 후원기업 대표가 함께하는 김장 담그기 퍼포먼스와 함께 사랑의 온도탑 제막식이 열렸다.
이날 마련된 김장김치 총 2만 5000kg(10kg 기준 2500상자)은 관내 저소득 가구 및 취약계층 2500가구에 가구당 10kg씩 전달될 예정이다.
행사에 참석한 경기도사회복지공동모금회 관계자는 "지역사회가 한마음으로 나눔을 실천하는 모습이 매우 감동적"이라며 감사의 뜻을 전했다.
김성제 의왕시장은 "어려운 이웃들을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 기업과 단체·개인 후원자분들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 민관이 함께하는 나눔 문화를 확산하고 소외되는 이웃이 없도록 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com