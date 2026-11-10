세종시, 국보 '월인천강지곡' 서예전 개최

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 10일 월인천강지곡 국제서예전 개최를 알렸다
- 전시는 11~17일 서울 인사동 한국미술관에서 열린다
- 한중일 서예가 250명이 194곡을 한글 작품으로 선보인다
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본문 194곡 한글 서예로 재해석…세계기록유산 등재 공감대 확산
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 국보 월인천강지곡을 한글 서예 작품으로 재해석한 전시를 열고 한글 기록유산의 가치와 유네스코 세계기록유산 등재 필요성을 국내외에 알린다.
10일 시에 따르면 ㈜미래엔 교과서박물관과 함께 오는 11~17일 서울 인사동 한국미술관에서 '서예로 풀어낸 월인천강지곡' 국제서예전을 진행한다.
시와 ㈜미래엔 교과서박물관이 공동 주최하고 세종시 유네스코 세계기록유산 등재추진위원회가 주관하는 이번 전시에는 한국·중국·일본 등 국내외 서예작가 250명이 참여한다.
작가들은 월인천강지곡 본문 194곡을 한글 서예 작품으로 선보인다. 서예뿐 아니라 월인천강지곡을 주제로 한 서각·전각 작품도 전시해 한글의 조형적 아름다움과 예술적 가치를 다각도로 조명한다.
월인천강지곡 영인본과 금속활자판, 해설서 등 관련 자료도 함께 공개한다. 관람객들은 작품 감상과 자료 전시를 통해 월인천강지곡의 역사적 배경과 한글 기록문화의 가치를 살펴볼 수 있다.
월인천강지곡은 1447년 무렵 세종대왕이 석가모니의 생애와 공덕을 찬양해 지은 노래다. 한글 창제 초기의 국문학과 인쇄문화를 보여주는 중요한 기록유산으로, 2017년 국보로 지정됐다.
시는 이번 전시를 통해 월인천강지곡의 역사적·문화적 가치를 널리 알리고 유네스코 세계기록유산 등재 추진을 위한 국내외 공감대를 확대할 계획이다.
남궁호 문화체육관광국장은 "월인천강지곡은 우리 민족 문화의 정수를 담고 있는 소중한 유산"이라며 "이번 국제서예전이 월인천강지곡의 가치를 재조명하고 세계기록유산 등재를 위한 발판이 되기를 기대한다"고 말했다.