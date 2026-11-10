힛지스·제너스 신곡, AI로 뮤직비디오 만든다…총상금 5300만원

AI 핵심 요약beta
- 마인드스파크는 9일부터 AI 영상 공모전 작품을 접수했다
- 힛지스·제너스 미발표곡 활용 뮤직비디오 부문을 신설했다
- 총상금 5300만원 규모로 광고·숏폼 영상 출품작을 모집한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
14개 브랜드 광고 과제…기업부 신설해 전문 제작사도 참여
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 신인 아이돌의 미발표 신곡을 누구나 인공지능(AI)으로 뮤직비디오로 만들 수 있는 공모전이 열린다.
마인드스파크는 생성형 AI 영상 공모전 '제3회 대한민국 AI광고대상'을 개최하고 11월 9일부터 30일 자정까지 작품을 접수한다고 밝혔다.
올해 새롭게 마련된 뮤직비디오 부문에는 5인조 걸그룹 힛지스와 5인조 보이그룹 제너스가 참여한다. 지난해 4월 데뷔한 힛지스와 올해 4월 데뷔한 제너스는 아직 공개하지 않은 신곡을 출품용 음원으로 제공한다. 참가자는 원하는 곡을 선택해 생성형 AI로 뮤직비디오를 제작하면 된다. 음원별 우수작 한 편에 각각 100만원을 시상한다.
광고 부문에는 금융·뷰티·식품·로봇 등 14개 브랜드가 참여한다. 삼성증권은 젊은 층을 겨냥한 연금 상품 광고를, JB금융그룹은 MZ세대 감각의 브랜드 영상을 과제로 제시했다. 토니모리와 바이오던스는 뷰티 제품의 특성을 영상으로 표현해 달라고 요청했다.
로봇 제어 소프트웨어 기업 모벤시스와 스마트팩토리 기업 시즐은 피지컬 AI 등 전문 기술을 일반인도 쉽게 이해할 수 있는 영상으로 구현하는 과제를 내놨다. 이 밖에 그레이스, 동국제약, 매경이코노미, 셀리맥스, 순대실록, 씨앤씨인터내셔널, 한독헬스케어(테라큐민), 한빛채(키르시홈) 등이 참여한다.
출품 형식은 가로형 AI 영상광고(16대9·30초)와 세로형 AI 숏폼 영상(9대16·30초~1분)이다. 여러 브랜드 과제에 중복으로 도전할 수 있다.
올해는 영상 제작사와 프로덕션을 위한 기업부도 신설했다. 기존 학생부·일반부에 기업부를 추가해 전문 제작업계의 참여를 확대한다. 참가 자격은 만 14세 이상으로 개인이나 팀 단위로 지원할 수 있다. 학생부에는 학교 밖 청소년도 포함된다.
대회 규모도 확대됐다. 지난해 5월 열린 1회에는 725편, 같은 해 12월 2회에는 999편이 접수돼 출품작이 38% 증가했다. 총상금은 1회 4700만원, 2회 5000만원에 이어 올해 5300만원으로 늘었다.
심사는 전문 심사위원 평가 80%와 유튜브 공개투표 20%를 합산한다. 창의성 30%, AI 구현력과 영상 전달력 30%, 브랜드 과제 이해도 20% 등을 평가한다. 종합 대상은 500만원, 브랜드별 최우수상은 100만원, 우수상은 각 50만원이다. 특별상 6개 부문에도 각각 100만원을 수여한다.
수상작 일부는 서울 을지로입구역 사거리 대형 전광판 'M-CITY'에서 상영할 예정이다. 접수는 공식 홈페이지(aimk.ai)에서 가능하다. 유튜브 공개투표는 12월 7~13일, 수상작 발표는 12월 16일이며 시상식은 12월 22일 매경미디어센터에서 열린다.
마인드스파크 관계자는 "AI 광고는 이제 실험이 아니라 브랜드가 실제로 활용하는 제작 방식"이라며 "브랜드 실전 과제와 아이돌 신곡을 통해 차세대 AI 크리에이터가 발굴되기를 기대한다"고 말했다.
windy@newspim.com