[인터뷰] 양형규 학장 "4번타자처럼 중요 역할…산업에 한발 앞서야 '홈런'친다"

한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스 50돌, 첨단산업 인재 양성 산실로

반도체 이어 2차전지·피지컬 AI 교육 준비…취업률 80%에 육박

"산업이 필요로 할 때 시작하면 늦다"…반도체 교육 선제적 준비

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍대학 대전캠퍼스가 올해 개교 50주년을 맞았다. 1976년 대전직업훈련원으로 출발한 대전캠퍼스는 산업화에 필요한 기능인력 양성에서 반도체와 인공지능(AI), 로봇 등 첨단산업 인재 양성으로 교육 영역을 확대해 왔다. 최근에는 이차전지와 피지컬 AI를 새로운 교육 분야로 준비하고 있다.

양형규 한국폴리텍Ⅳ대학 학장은 산업 변화에 대응하는 직업교육의 핵심으로 선제적인 준비를 강조했다. 기업이 필요한 인재를 찾기 시작한 뒤 교육과정을 마련하면 이미 늦다는 것이다. 산업의 흐름을 먼저 읽고 학생들이 현장에 진출할 시점에 필요한 기술을 교육해야 한다는 설명이다.

대전캠퍼스는 반도체 관련 학과를 신설하고 기존 학과를 개편하는 한편 이차전지 특화학과 전환과 피지컬 AI 교육사업도 추진하고 있다. 대전캠퍼스의 최근 취업률은 78~79% 수준으로 80%에 육박한다. 대학 졸업 후 다시 기술을 배우러 오는 유턴 학생과 중장년층의 재취업 교육 수요도 늘고 있다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 뉴스핌은 개교 50주년을 맞은 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스에서 양형규 학장을 만나 지난 50년의 변화와 첨단산업 인재 양성 전략, 앞으로의 대학 운영 방향에 대해 인터뷰를 가졌다. 2026.11.10 nn0416@newspim.com

양 학장은 직업교육의 역할이 청년층 취업 지원을 넘어 국민 누구나 생애주기에 맞춰 기술을 배우고 새로운 직업을 준비할 수 있도록 하는 평생직업교육으로 확대돼야 한다고 밝혔다.

개교 50주년을 맞은 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스에서 양형규 학장을 만나 지난 50년의 변화와 첨단산업 인재 양성 전략, 앞으로의 대학 운영 방향을 들었다.

다음은 양형규 학장과의 인터뷰 일문일답이다.

-대전캠퍼스가 개교 50주년을 맞았다. 지난 반세기의 의미는 무엇인가.

▲대전캠퍼스의 출발은 다른 대학과 조금 다르다. 1976년 대한민국 정부와 일본 정부가 체결한 '대한민국정부와 일본정부간의 대전직업훈련원을 위한 기술협력에 관한 협정'을 바탕으로 설립됐다. 단순히 지역에 직업교육기관 하나를 만든 것이 아니라 당시 국가 산업 발전에 필요한 기술인력을 양성하기 위해 양국 정부가 협력한 결과였다.

초기에는 일본 기술진이 직접 상주하면서 기술교육을 지원하고 실습장비를 제공했다. 당시 우리나라는 산업화의 기반을 다지던 시기였고 기계와 전기, 산업설비 등 기간산업에 필요한 숙련 인력이 절대적으로 부족했다. 대전직업훈련원은 이러한 기능인력을 교육해 대전과 충청지역 산업현장에 공급하는 역할을 담당했다.

이후 산업구조가 고도화되면서 직업교육의 수준도 달라져야 했다. 1994년 기능대학으로 전환하면서 산업학사 학위과정과 기능장 교육 등을 통해 전문기술인력 양성으로 영역을 확대했다. 다시 폴리텍대학으로 발전하면서 산업현장의 변화에 대응하는 교육체계를 갖추게 됐다.

지난 50년은 우리나라 산업 발전의 역사와 맞닿아 있다. 산업화 초기에는 생산현장을 움직일 기능인력이 필요했고 산업이 발전하면서 고도의 전문기술을 갖춘 인력이 요구됐다. 지금은 AI와 반도체를 비롯한 첨단기술을 이해하고 활용할 수 있는 인재가 필요한 시대다.

대학도 그때마다 달라져야 했다. 과거의 성과를 유지하는 데 머물렀다면 오늘날의 폴리텍은 없었을 것이다. 앞으로도 새로운 산업의 성장에 필요한 인재를 공급하는 것이 우리의 역할이라고 생각한다.

-산업 변화에 빠르게 대응해 왔다. 특히 반도체 분야는 일찍 준비했다고 들었다.

▲교육은 산업이 필요로 하는 순간 시작하면 늦는다. 학생들이 입학해서 기술을 배우고 현장에 나가기까지 시간이 필요하기 때문이다. 기업이 인재를 찾기 시작했을 때 학과를 만들고 장비를 들여놓는다면 이미 한발 뒤처진 셈이다.

반도체가 대표적인 사례다. 지금은 누구나 반도체를 국가 핵심산업이라고 이야기하지만 몇 년 전만 해도 지금처럼 관심이 높지는 않았다. 폴리텍은 4~5년 전부터 반도체 관련 학과를 신설하거나 기존 학과를 개편하는 등 교육 기반을 확대해 왔다. 안성캠퍼스를 반도체융합캠퍼스로 전환한 것도 그런 흐름에서 이뤄진 변화다.

개인적으로는 청주캠퍼스에 근무하던 2008~2009년 무렵이 기억에 남는다. 당시 교학팀장을 맡고 있었는데 기존 자동화 관련 학과를 반도체시스템과로 개편하는 작업을 추진했다. 청주에는 과거 LG반도체에서 이어진 하이닉스라는 큰 반도체 기업이 있었고 그 주변으로 관련 산업이 성장할 가능성이 크다고 봤다.

기존 학과를 바꾸는 일이 쉽지만은 않았다. 오랫동안 운영해 온 교육과정을 바꾸는 것이니 선배 교수들과 의견이 부딪히기도 했다. 하지만 지역에 반도체 산업 기반이 있고 앞으로 전문인력 수요가 늘어날 것이라는 판단이 있었다.

지금은 반도체 관련 학과들이 폴리텍의 중요한 교육 분야로 자리 잡았다. 당시 경험을 통해 산업의 흐름을 미리 읽는 것이 얼마나 중요한지 다시 느꼈다.

[대전=뉴스핌] 김슈진 기자 = 양형규 한국폴리텍Ⅳ대학 학장이 산업화에 필요한 기능인력 양성에서 최근에는 이차전지와 피지컬 AI를 새로운 교육 분야로 준비하고 있다. 2026.11.10 nn0416@newspim.com

-대전의 전략산업과 연계한 인재 양성은 어떻게 추진하고 있나.

▲폴리텍의 기본적인 역할은 지역 산업현장에서 필요한 인력을 양성하는 것이다. 전국에 캠퍼스가 있는 것도 각 지역의 산업구조와 기업 수요에 맞는 교육을 제공하기 위해서다. 지역의 주력산업이 달라진다면 대학의 학과 구성과 교육과정도 자연스럽게 바뀌어야 한다.

대전은 방산과 우주항공, 반도체, 바이오, 이차전지 등 다양한 첨단산업을 전략적으로 육성하고 있다. 대전캠퍼스도 이런 변화를 반영해 약 3년 전 반도체융합기계과와 반도체장비제어과를 신설했다. 특히 반도체장비제어과는 반도체 장비와 로봇 기술을 함께 다루는 특화학과로 운영하고 있다.

제조업뿐 아니라 콘텐츠 산업의 성장 가능성에도 주목하고 있다. 영상크리에이터과를 신설했고 게임AI콘텐츠과도 올해 개편했다. 과거에는 기계나 전기와 같은 전통적인 기술 분야가 직업교육의 중심이었다면 이제는 디지털 콘텐츠와 AI를 활용한 새로운 직무까지 교육 영역이 확대되고 있는 것이다.

앞으로는 이차전지 분야에도 중점을 두려고 한다. 현재 전기과를 이차전지 특화학과로 개편하는 방안을 준비하고 있다. 2027년 개편을 목표로 관련 제안서를 제출한 상태다.

충청권은 이차전지 산업이 집적된 지역이다. 대전과 충남, 충북, 세종에 관련 기업들이 자리 잡고 있지만 이 산업에 특화된 전문교육과정은 충분하지 않다고 보고 있다. 지역에서 필요한 인력을 지역의 교육기관이 양성할 수 있어야 기업과 대학이 함께 성장할 수 있다.

단순히 유망하다고 알려진 학과를 하나 더 만드는 것이 목표는 아니다. 실제 기업이 어떤 기술과 인력을 필요로 하는지 분석하고 그 수요에 대응할 수 있는 교육체계를 구축하는 것이 중요하다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스 전경 2026.11.10 nn0416@newspim.com

-이차전지 분야에 피지컬 AI를 접목하는 사업도 준비하고 있나.

▲앞으로 제조업의 경쟁력은 단순히 설비를 얼마나 많이 보유하고 있느냐보다 이를 얼마나 지능적으로 운영하느냐에 달려 있다고 생각한다. AI를 프로그램으로만 배우는 데 그치지 않고 실제 생산설비와 제조공정에 적용할 수 있어야 한다는 것이다.

우리가 구상하는 것도 그런 방향이다. 이차전지 제조공정에 피지컬 AI를 접목해 학생들이 실제 산업현장에서 활용할 수 있는 기술을 배우도록 하려는 것이다. 기존 전기 분야 교육에 이차전지 제조 기술과 AI 기반 공정 운영을 연계하면 교육의 폭도 넓어질 수 있다.

현재 폴리텍 법인에서 추진하는 피지컬 AI 관련 사업 공모에 신청했다. 사업비는 약 30억원 규모로 예상하고 있으며 전국 16개 캠퍼스가 지원한 것으로 알고 있다. 아직 선정 결과가 나온 것은 아니지만 학과 개편과 연계해 필요한 준비를 진행하고 있다.

사업이 선정된다면 이차전지 특화학과와 피지컬 AI 교육시설을 연계해 보다 체계적인 실습교육이 가능할 것으로 기대한다.

◆ 고가 실습장비 확보와 교육과정 개편…산업현장 중심 교육 강화

-신산업 학과를 신설하려면 상당한 예산이 필요하다. 정부 지원이 기술 변화 속도를 따라가고 있나.

▲신산업 분야는 교육에 필요한 장비부터 다르다. 특히 반도체처럼 첨단기술과 고가 장비가 필요한 학과는 신설하는 데 20억~30억원가량의 예산이 투입되기도 한다. 단순히 강의실을 마련하고 교육과정을 만드는 수준이 아니라 산업현장과 유사한 실습환경을 구축해야 하기 때문이다.

폴리텍의 가장 큰 강점도 바로 여기에 있다. 학생들이 기업에 취업한 뒤 곧바로 현장에 적응할 수 있도록 실제 산업체에서 사용하는 장비와 시설을 활용해 교육한다는 점이다. 이론적으로 기계의 원리를 이해하는 것과 직접 장비를 조작하고 공정을 익히는 것은 차이가 크다. 산업현장이 원하는 것은 결국 현장에서 일할 수 있는 실무인력이다.

정부에서도 이런 직업교육의 특성을 고려해 매년 노후 장비 교체와 첨단 실습장비 도입에 필요한 예산을 지원하고 있다. 물론 충분하다고만 할 수는 없다. 기술 발전 속도는 빠르고 새로운 장비는 계속 등장하지만 한정된 재정 안에서 모든 시설을 한꺼번에 바꿀 수는 없기 때문이다.

장비 교체에도 원칙이 있다. 구매 이력과 내용연수 등을 체계적으로 관리하고 이를 기준으로 교체 우선순위를 정한다. 현장에서 당장 바꾸고 싶다고 해서 임의로 교체할 수 있는 구조는 아니다.

결국 중요한 것은 산업현장의 기술 변화와 교육환경 사이의 간격을 최대한 좁히는 일이다. 제한된 예산을 효율적으로 활용하면서 학생들이 현장에서 요구하는 기술을 익힐 수 있도록 교육 기반을 지속적으로 개선해야 한다.

-지역 산업 수요에 따른 학과 신설과 개편은 각 캠퍼스가 자율적으로 결정할 수 있나.

▲기본적으로 학과 개편과 신설 방향은 각 지역 캠퍼스에서 산업구조와 기업 수요를 분석해 마련한다. 전국 35개 캠퍼스가 모두 같은 학과를 운영할 필요는 없다. 대전에는 대전에 필요한 산업이 있고 다른 지역에는 그 지역에 특화된 산업이 있기 때문이다.

다만 캠퍼스에서 필요하다고 판단했다고 해서 바로 학과를 개편하거나 신설할 수 있는 것은 아니다. 새로운 교육과정을 마련하고 필요한 시설과 장비, 인력 운영계획 등을 구체적으로 작성해 법인에 제출해야 한다. 이후 심의와 선정 절차를 거치고 관련 기관의 승인을 받아야 실제 개편이 가능하다.

현장에서는 산업 수요가 빠르게 변하다 보니 하루라도 빨리 새로운 교육과정을 운영하고 싶을 때가 있다. 하지만 전국 캠퍼스가 한정된 예산을 나눠 활용해야 하는 만큼 모든 요구를 동시에 충족할 수는 없다.

이차전지 학과 개편도 마찬가지다. 어떤 교육을 실시하고 어떤 장비를 몇 대 도입할 것인지, 교육시설은 어떻게 구성할 것인지까지 계획을 마련해 심사를 받아야 한다.

이런 절차가 때로는 시간이 걸리는 요인이 되기도 하지만 국가 예산을 사용하는 기관으로서 필요한 과정이라고 생각한다. 지역 대학이 해야 할 일은 산업현장의 수요를 정확하게 파악하고 왜 해당 교육과정이 필요한지 충분한 근거를 마련해 설득하는 것이다. 자율성도 중요하지만 주어진 자원을 얼마나 효과적으로 활용하느냐 역시 중요한 과제다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 양형규 한국폴리텍Ⅳ대학 학장은 "대전캠퍼스의 출발은 다른 대학과 조금 다르다"면서 "1976년 대한민국 정부와 일본 정부가 체결한 '대한민국정부와 일본정부간의 대전직업훈련원을 위한 기술협력에 관한 협정'을 바탕으로 설립됐다"고 밝혔다. 2026.11.10 nn0146@newspim.com

-대전캠퍼스의 취업률이 80%에 육박한다. 높은 취업 성과의 배경은 무엇인가.

▲우리 대전캠퍼스 취업률은 최근 78~79% 수준으로 80%에 육박하고 있다. 직업교육기관으로서 높은 취업 성과를 유지하고 있다.

이런 성과가 단순히 취업 알선만 잘해서 나오는 것은 아니다. 가장 중요한 것은 교육과정 자체가 산업현장에 가깝게 설계돼 있다는 점이다.

폴리텍 교수들은 산업체 근무경력과 실무경험을 갖추고 있다. 기업에서 어떤 기술을 사용하고 어떤 능력을 가진 사람을 필요로 하는지 이해하고 있는 것이다. 이러한 경험이 교육과정에 반영되면 학생들이 학교에서 배우는 내용과 실제 업무 사이의 차이를 줄일 수 있다.

또 오래전부터 기업의 실무 과제와 프로젝트를 교육에 연계하는 현장 중심 교육도 운영하고 있다. 학생들은 기업에서 실제 수행하는 과제를 바탕으로 프로젝트 실습을 진행하고 방학에는 산업체에서 현장실습을 하며 자신이 배운 기술을 적용해 볼 수 있다.

그 과정에서 학생 스스로 자신의 적성과 직무가 맞는지도 확인한다. 취업 이후에야 처음 업무를 접하는 것과는 차이가 있다.

물론 교육과정만으로 모든 것이 해결되는 것은 아니다. 교수들이 산업체와 지속적으로 소통하고 학생들의 취업을 지원하는 교직원들도 함께 노력해야 한다. 취업률은 숫자로 나타나지만 그 숫자 뒤에는 학생과 교수, 교직원들의 노력이 쌓여 있다. 취업 성과를 높이기 위해서는 교육의 내실화를 가장 먼저 생각해야 한다.

◆ 대졸자 4명 중 1명 재입학…평생직업교육으로 역할 확대

- 대학 졸업 후 다시 기술을 배우러 오는 학생들이 늘고 있다. 기업은 구인난을, 청년들은 취업난을 호소하는데 어떻게 보나.

▲전국 폴리텍대학 학위과정 신입생은 약 5600명인데 이 가운데 전문대학 졸업 이상 학력자가 25% 정도다. 우리는 이들을 '유턴 학생'이라고 부른다. 이미 대학을 졸업하고도 다시 2년제 학위과정에 입학하는 것이다. 그만큼 학위 자체보다 산업현장에서 활용할 수 있는 기술이 중요해졌다는 의미다.

그런데 정작 현장에서는 기업은 사람이 없다고 하고 청년들은 일자리가 없다고 한다. 일자리도 있고 구직자도 있지만 서로 원하는 조건이 맞지 않는 것이다. 기술 변화도 한몫한다. 학교가 교육과정을 개편하는 동안 기업은 이미 새로운 기술을 도입하고 있다. 기업이 요구하는 역량과 학생들이 배운 기술 사이에 차이가 생길 수밖에 없다.

직업에 대한 인식도 달라졌다. 기업은 현장 근무에 적응할 인력을 원하지만 청년들은 급여만큼이나 근로환경과 일과 삶의 균형을 중요하게 여긴다. 과거에는 취업 후 어려움이 생기면 교수와 상담하며 적응하려는 학생들이 많았는데 요즘은 그 과정 없이 직장을 떠나는 사례도 있다.

그렇다고 어느 한쪽의 문제로만 볼 수는 없다. 대학을 졸업하고도 다시 기술을 배우러 오는 사람이 늘어나는 현상과 기업의 구인난, 청년의 취업난은 서로 맞물린 문제다. 폴리텍의 역할도 단순히 취업률을 높이는 데 그쳐서는 안 된다. 산업현장이 필요로 하는 기술을 가르치는 동시에 학생들이 자신에게 맞는 일자리를 찾아 안정적으로 정착하도록 돕는 것이 중요하다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 전기전자제어과 실습실 수변전설비시스템 2026.11.10 gyun507@newspim.com

-중장년층의 재취업과 직업 전환을 위한 교육 수요도 커지고 있다.

▲우리 사회가 빠르게 변하고 있다. 학령인구는 감소하고 있고 고령화 단계를 넘어 초고령사회에 진입했다. 예전처럼 대학이 청년층만을 대상으로 교육하고 학생을 모집하는 방식에는 한계가 있을 수밖에 없다.

폴리텍은 이런 변화에 대응할 수 있는 다양한 교육체계를 갖추고 있다. 학위과정뿐 아니라 고등학생 대상 위탁교육, 청년층을 위한 하이테크 과정, 중장년 재취업 과정 등이 있다. 생애주기에 따라 필요한 교육을 받을 수 있는 구조다.

올해는 60세 이상을 대상으로 하는 고령자 교육과정도 새롭게 개설했다. 전기기능 분야 교육을 진행했는데 모집정원의 2~3배가 지원했다. 고령층에서도 새로운 기술을 배우고 이를 활용하려는 수요가 상당하다는 것을 확인할 수 있었다.

여성 재취업 과정도 관심이 높다. 영상 제작이나 회계·재무 등 취업에 활용할 수 있는 교육과정을 운영하고 있는데 이들 과정 역시 지원자가 많다.

앞으로 폴리텍은 청년만을 위한 대학이 아니라 국민 누구나 필요할 때 기술을 배우고 새로운 일을 준비할 수 있는 평생직업교육기관으로 역할을 확대해야 한다.

-대전에 글로벌 바이오기업 머크가 들어서는 등 바이오산업이 성장하고 있다. 관련 인력 양성은 어떻게 준비해야 하 나.

▲바이오산업은 앞으로 성장 가능성이 큰 분야이고 대전에서도 관련 기업과 연구 기반이 확대되고 있다. 이러한 기업들이 필요로 하는 기술인력을 어떻게 양성할 것인지는 폴리텍도 고민해야 할 과제다.

다만 대전에 바이오기업이 들어왔다고 해서 꼭 대전캠퍼스에 바이오학과를 새로 만드는 것이 반드시 정답은 아니라고 생각한다.

가까운 충남에 한국폴리텍 바이오캠퍼스가 있다. 전국 폴리텍에서 바이오 분야에 특화된 캠퍼스이며 올해 개교 20주년을 맞았다. 바이오 관련 학과들이 5~6개 운영되고 있어 특정 기술 하나만 가르치는 것이 아니라 여러 공정과 분야를 연계한 전문교육이 가능하다.

바이오산업은 공정과 생산, 품질관리 등 다양한 분야의 기술이 서로 연결돼 있다. 이런 교육을 효과적으로 운영하려면 관련 장비와 교수진, 실습환경이 종합적으로 갖춰져 있어야 한다. 대전에 기업이 생겼다는 이유만으로 바이오학과 하나를 별도로 신설하면 오히려 기존 교육 기반과 중복될 수 있고 충분한 교육 효과를 내지 못할 수도 있다.

따라서 기존 바이오캠퍼스의 전문성을 활용하는 방안이 효율적이라고 본다. 그곳에서는 이미 국내 주요 바이오기업의 인력 수요에 맞춰 교육을 진행하고 있다. 롯데바이오로직스와 연계한 맞춤형 교육과정도 운영하고 있다.

대전의 머크를 비롯한 바이오기업들이 현장인력을 필요로 한다면 기업과 폴리텍, 지역이 협력해 필요한 교육과정을 마련할 수 있다. 기업의 구체적인 수요가 있다면 맞춤형 교육이나 협력체계 구축을 검토할 수 있을 것이다.

여기서 중요한 것은 필요한 인력의 역할을 구분하는 일이다. 연구개발을 담당하는 인력도 필요하지만 실제 생산현장에서 장비를 관리하고 공정을 운영하며 설비를 유지·보수하는 인력도 중요하다.

폴리텍은 바로 그런 산업현장 중심의 전문인력을 양성하는 데 강점이 있다. 이미 갖춰진 교육 기반을 잘 활용한다면 대전의 바이오기업에도 필요한 인력을 공급하는 역할을 할 수 있다고 생각한다.

◆ "학생 중심 대학 운영이 성과의 출발"…구성원 협력 강조

- 학장으로 재임하면서 가장 역점을 둔 대학 운영 원칙은 무엇인가.

▲취임하면서 가장 강조했던 것은 교육의 내실화와 학생 중심의 대학 운영이었다.

폴리텍은 정부 예산으로 운영되는 대학이다. 국민의 세금으로 교육하는 만큼 그에 걸맞은 성과를 내야 한다는 책임이 있다. 교육기관의 성과는 여러 방식으로 평가할 수 있지만 직업교육을 담당하는 폴리텍에서는 학생들이 제대로 기술을 배우고 취업하는 것이 매우 중요한 기준이다.

그런 의미에서 단순히 교육과정을 운영하는 데 그치지 않고 학생들이 실제 산업현장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 교육의 질을 높이는 데 중점을 뒀다.

또 하나는 대학 운영의 중심을 학생에게 두자는 것이었다. 오랫동안 대학은 교수나 학교의 운영방식을 중심으로 교육이 이뤄지는 경우가 많았다. 하지만 교육기관이 존재하는 이유를 생각하면 결국 모든 판단의 출발점은 학생이어야 한다.

새로운 사업을 추진하거나 회의에서 중요한 의사결정을 할 때마다 그 일이 학생들에게 어떤 도움이 되는지 먼저 생각하자고 강조했다.

물론 조직의 문화를 바꾸는 것은 쉬운 일이 아니다. 오랜 시간 익숙해진 방식이 있고 사람마다 생각도 다르기 때문이다. 처음에는 이런 방향을 공유하고 실천하는 과정에서 어려움도 있었다.

하지만 교수와 교직원들이 취지를 이해하고 함께해 줬다. 폴리텍에서 오랫동안 근무하면서 느낀 것은 교직원들의 책임감이 상당히 강하다는 점이다. 산업현장의 변화에 맞춰 교육과정을 바꾸고 새로운 사업을 추진하는 일이 늘어나더라도 맡은 역할을 묵묵히 수행해 왔다.

대학의 변화는 학장 한 사람의 힘으로 이뤄지는 것이 아니다. 교수와 교직원들이 같은 방향을 바라보고 협력할 때 비로소 성과로 이어진다. 개인적으로는 좋은 사람들과 함께 일할 수 있었다는 점에서 운이 좋았다고 생각한다. 그동안의 성과 역시 구성원들이 함께 노력해 준 결과다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스 가람관 전경 2026.11.10 nn0416@newspim.com

-앞으로 10년 뒤 대전캠퍼스는 어떤 대학으로 성장해야 한다고 생각하나.

▲지금 우리가 중요하다고 생각하는 산업이 5년, 10년 뒤에도 같은 모습으로 유지된다는 보장은 없다. 기술 변화의 속도가 워낙 빠르기 때문이다. 지금 주목받는 반도체나 AI, 이차전지 분야도 계속 발전할 것이고 새로운 산업과 기술이 등장할 것이다.

이런 상황에서 대학이 과거의 성과에 안주하면 금방 뒤처질 수밖에 없다. 지금 잘 운영되고 있는 학과라고 해서 앞으로도 계속 경쟁력이 있다고 생각해서는 안 된다. 산업이 어디로 움직이고 있는지 끊임없이 살펴보고 필요한 교육을 미리 준비해야 한다.

반도체 분야를 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있다. 지금 관련 학과에 학생들이 관심을 갖고 기업에서도 인력을 필요로 하지만 몇 년 전에 준비하지 않았다면 이런 상황에 대응하기 어려웠을 것이다.

교육은 결국 미래를 준비하는 일이다. 학생들이 졸업해서 산업현장에 진출할 시점에 어떤 기술이 필요할 것인지를 생각해야 한다. 기업이 필요한 인재를 찾기 시작한 뒤에 움직이는 것이 아니라 대학이 한발 앞서 준비해야 한다는 뜻이다.

이 과정에서 지역 산업과의 연계도 더욱 중요해질 것이다. 대학이 가진 교육 역량을 지역 기업과 연결하고 기업의 수요를 교육과정에 반영해 필요한 인재를 적기에 배출하는 체계를 만들어야 한다.

폴리텍은 지난 50년 동안 그렇게 변화해 왔다. 직업훈련원에서 기능대학으로, 다시 폴리텍대학으로 발전하면서 시대마다 필요한 역할을 해왔다. 앞으로의 10년도 다르지 않을 것이다.

개인적으로 야구를 좋아한다. 한국폴리텍Ⅳ대학을 떠올리면 4번 타자가 생각난다. 전국 폴리텍대학 가운데 지리적으로도 대전은 중심에 있고 지역 산업과 연계해 해야 할 역할도 많다.

4번타자는 팀에서 중요한 역할을 맡는 선수다. 그만큼 책임감을 가지고 산업 변화에 대응해야 한다는 생각이다. 앞으로도 새로운 기술과 산업의 흐름을 먼저 읽고 현장에서 필요로 하는 인재를 길러내는 대학, 시대가 바뀌어도 제 역할을 해내는 대학으로 성장했으면 한다.

◆ 프로필

-1962년 충남 보령 출생

-한양대학교 대학원 공학 박사·석사·충남대학교 전자공학 학사

-한국폴리텍IV대학 학장

-한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스 교수

-학교법인 한국폴리텍 교육훈련국장

-학교법인 한국폴리텍 인재원 원장

-학교법인 한국폴리텍 학사총괄팀장

-한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스 학생처장

gyun507@newspim.com