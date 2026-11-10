광명시 '5만 석 돔구장 유치' 시민 서명운동 1만 3000명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 10일 5만 석 규모 돔구장 유치 서명에 1만3514명이 참여했다고 밝혔다.
- 시는 서명부를 유치 신청서와 제안서에 첨부해 경기도와 문체부에 제출할 예정이다.
- 경기도는 13일까지 후보지를 받아 심사하고 문체부는 연내 최종 후보지를 선정한다.
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박승원 시장 "시민 열망 바탕으로 K-컬처 거점 돔구장 유치에 총력 다할 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 K-컬처의 새로운 성장 거점이 될 5만 석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 위해 추진한 시민 서명운동에 1만 3000여 명이 동참하며 열기를 입증했다.
광명시는 지난 10월 26일부터 11월 8일까지 진행한 '스포츠·공연 복합 돔구장 광명 유치 시민 서명운동'에 총 1만 3514명이 참여했다고 10일 밝혔다. 이는 당초 목표였던 1만 명을 뛰어넘는 성과다.
시는 시민들의 염원이 담긴 서명부를 돔구장 유치 신청서 및 제안서에 첨부해 경기도와 문화체육관광부에 제출할 예정이다.
시는 광명시흥 3기 신도시 개발 부지 등에 5만 석 규모의 대규모 돔구장을 유치하는 것을 목표로 하고 있다. KTX 광명역을 중심으로 한 사통팔달의 광역교통 접근성과 광명시흥 3기 신도시, 광명문화복합단지, 테크노밸리 등 주요 개발 사업과의 연계 가능성을 핵심 유치 전략으로 내세웠다.
이번 건립 사업은 문화체육관광부 공모 사업으로 경기도는 오는 13일까지 도내 시군의 신청을 받아 심사를 거친 뒤 후보지를 문체부에 추천할 계획이다. 문체부는 연내 최종 후보지를 선정한다.
박승원 광명시장은 "이번 서명운동을 통해 광명이 K-컬처의 새로운 성장 거점으로 도약하기를 바라는 시민들의 높은 기대를 확인했다"며 "우수한 광역교통망과 개발 여건을 바탕으로 돔구장을 유치해 대한민국 문화산업의 새로운 성장축으로 키워 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com