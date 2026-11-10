한울원전본부 콘서트 '한울다움' 개최...가을정취 듬뿍 선사

AI 핵심 요약beta
- 한울원자력본부가 10일 울진군민 대상 가을 콘서트 개최를 밝혔다
- 콘서트는 25일 연호문화센터에서 포레스텔라 등 출연으로 열린다
- 관람은 온라인 사전 예약으로 가능하며 예약은 15일에 마감된다
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[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진의 한울원전본부가 콘서트를 열고 가을 정취를 듬뿍 선사한다.
한국수력원자력(주) 한울원자력본부가 오는 25일 오후 7시 울진읍 소재 연호문화센터에서 제5회 한울다누림컬처데이 가을 콘서트 '한울다움'을 개최한다고 10일 밝혔다. '한울다움'은 '한마음으로 울진군민과 함께 다채로운 문화의 움을 피우겠습니다'의 뜻을 담고 있다.
크로스오버 그룹 '포레스텔라', 가수 'Hynn(박혜원)', 그룹 '코요태', 록 발라드 가수 '김정민'이 출연한다. 또 '한울 열광문화제 전국 청소년 댄스 페스티벌' 수상팀인 웰보스 크루·왁자지껄·오드와이 크루가 발랄한 댄스 무대를 선사한다.
관람 대상은 울진군민으로 온라인 사전 예약으로만 가능하다. 예약은 이달 15일에 마감된다. 자세한 내용은 한울본부 홈페이지 또는 인스타그램(@hi_hanul)에서 확인할 수 있으며 관련 문의는 한울원전본부 홍보부로 하면 된다.
이용희 본부장은 "가을이 끝나가는 시기에 이번 콘서트가 한 해를 잘 마무리하는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 울진에서 어떻게 새로운 문화 경험의 기회를 드릴 수 있을지 항상 고민하고 노력하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com