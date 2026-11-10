부산 중증 외상환자 타지역 이송 53.3% 감소…부산형 외상의료체계 성과

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 10일 중증·중등증 외상환자 타지역 이송이 53.3% 감소했다고 밝혔다.
- 지역외상거점병원 수용 비중은 지난해 10.2%에서 올해 19.6%로 상승했다.
- 중증환자 병원 선정과 이송 시간도 각각 2.8분, 3.2분 단축됐다.
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중증환자 이송 시간 평균 21.5분 단축
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산에서 발생한 중증·중등증 외상환자의 타지역 이송이 시범사업 시행 이후 절반 가까이 줄어들고 지역 병원의 수용 비중과 환자 이송 속도도 개선된 것으로 나타났다.
부산시는 부산형 지역외상의료체계 구축 시범사업 성과를 분석한 결과 지난해 월평균 6.5건이던 중증·중등증 외상환자 타지역 이송 건수가 올해 3건(53.3%)으로 감소했다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 부산대학교병원 부산권역외상센터를 중심으로 센텀종합병원과 좋은삼선병원을 지역외상거점병원으로 연계하는 방식으로 추진됐다. 권역외상센터는 고난도 수술과 집중치료를 맡고 지역외상거점병원은 초기 평가와 응급처치, 환자 안정화에 집중하는 구조다.
지역외상거점병원의 외상환자 수용 비중은 지난해 10.2%에서 올해 19.6%로 9.4%p 상승했다. 중증환자 수용 비중은 10.6%에서 18.6%로, 중등증환자는 9.9%에서 20.1%로 각각 늘었다.
환자 이송 과정도 단축됐다. 중증환자의 병원 선정에 걸린 시간은 평균 24.3분에서 21.5분으로 2.8분 줄었다. 병원 선정 뒤 실제 이송까지 걸린 시간도 15.3분에서 12.1분으로 3.2분 단축됐다.
부산대학교병원으로 전원되는 환자의 간접이송 소요시간은 평균 332.3분에서 258.1분으로 74.2분 감소했다. 지역 병원에서 우선 처치와 안정화가 이뤄지면서 전원 과정의 지연이 줄어든 것으로 분석됐다.
부산시는 성과를 바탕으로 지역외상거점병원의 진료 인프라와 24시간 대응체계를 점검하고 권역외상센터와 소방 간 협력을 강화할 계획이다. 현장 중증도 분류의 정확도를 높이고 환자 상태에 맞는 이송병원 선정 체계를 마련해 불필요한 전원과 이송 지연도 줄일 방침이다.
전재수 시장은 "중증외상환자는 사고 직후 얼마나 신속하게 적정 치료를 받는지가 생존과 직결된다"며 "권역외상센터와 지역외상거점병원, 소방의 협력을 강화해 지역완결형 외상의료체계를 정착시키겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com