박상준 강서구청장 "명지소각장 폐쇄와 생곡소각장 건립은 별개 사안"

AI 핵심 요약beta
- 부산 강서구가 9일 통장단에 소각장 대응 방향을 설명했다
- 구는 명지소각장 폐쇄와 생곡소각장 건립을 별개로 보고 반대했다
- 강서구는 이달부터 에코델타시티 주민 간담회를 이어갈 계획이다
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주민 의견 정책 반영·갈등 해소 노력
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 폐기물처리시설 문제를 둘러싼 주민 우려가 이어지는 가운데 부산 강서구가 통장단을 대상으로 소각장 관련 대응 방향과 지역 현안을 설명했다. 구는 주민과 행정 사이 소통 통로로서 통장단을 첫 대상으로 정했다.
부산 강서구는 전날 명지1동 행정복지센터에서 관내 9개 동 통장단을 대상으로 '강서구 주요현안 설명회 및 주민대표 간담회'를 개최했다고 10일 밝혔다.
구는 소각장 관련 쟁점과 지역개발 사업, 주민 생활 현안을 설명하고 현장 의견을 수렴했다.
간담회에서 강서구는 폐기물처리시설의 지역 편중 문제와 명지소각장 폐쇄, 생곡소각장 건립 추진에 대한 입장을 설명했다. 구는 구민 건강과 안전, 주거환경 보호를 우선해 대응하겠다는 방침을 밝혔다.
부산시와 강서구는 노후화된 명지소각장을 2033년 폐쇄하는 방향으로 합의한 상태다. 다만 강서구는 명지소각장 폐쇄와 생곡소각장 건립을 별개 사안으로 보며 주민 동의와 충분한 논의 없이 신규 시설 건립을 추진하는 데 반대하고 있다.
생곡소각장은 총사업비 3376억 원이 투입돼 2033년 준공을 목표로 추진되고 있다. 에코델타시티 주민들을 중심으로 건립 반대 여론이 이어지면서 시와 구, 주민 사이 갈등도 지속되고 있다.
박상준 강서구청장은 "강서구는 오랜 기간 부산시의 폐기물 처리 부담을 감당해 왔다"며 "더 이상 일방적인 희생을 구민에게 요구해서는 안 된다"고 강조했다.
그러면서 "특정 지역에 폐기물처리시설이 집중되지 않도록 발생지 처리원칙에 따른 구·군별 분담 처리와 강서구 외 대체부지 검토가 필요하다"고 덧붙였다.
이어 "명지소각장 폐쇄와 생곡소각장 건립은 별개의 사안"이라며 "노후한 명지소각장의 폐쇄가 구민 동의 없는 생곡소각장 건립을 정당화하는 근거가 되어서는 안 된다"고 날을 세웠다.
박 구청장은 "주민의 삶에 직접 영향을 미치는 시설일수록 주민 의견을 충분히 듣고 정책에 반영해야 한다"며 "생곡소각장 건립 계획이 백지화될 때까지 구민의 편에서 대응하겠다"고 목소리를 높였다.
강서구는 이번 설명회를 일회성 행사로 끝내지 않고 주요 현안의 진행 상황과 대응 경과를 지속적으로 공유할 계획이다. 주민 의견을 정책 검토와 현안 대응으로 연결하겠다는 취지다.
구는 이달부터 다음 달까지 에코델타시티 내 공동주택 단지를 방문하는 '찾아가는 주민 간담회'를 추진한다. '구민 만남의 날'과 연계해 입주자대표와 입주민에게 소각장 대응 상황과 주요 사업을 설명하고, 생활 불편과 건의사항을 듣는 방식이다.
박 구청장은 "지역 현안 해결의 출발점은 주민의 목소리를 가까이에서 듣고 구의 입장과 추진 상황을 설명하는 데 있다"며 "주민 의견을 구정에 반영해 일상에서 변화를 체감하도록 하겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com