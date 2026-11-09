[핌in청주] KB 꺾고 첫 연승 우리 전주원 감독 "김단비로 후반 승부수"

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[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=아산 우리은행이 적지에서 청주 KB를 꺾고 시즌 첫 연승을 거뒀다.

우리은행은 9일 청주실내체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 KB와의 원정경기에서 57–51로 승리하며 2연승에 성공했다.

[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=우리은행 전주원 감독이 9일 청주 KB전에서 경기를 지켜보고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.09 iaspire@newspim.com

경기 후 우리은행 전주원 감독은 "양팀 모두 어려운 경기였다. 우리 선수들도 하루만 쉬고 경기해 힘들어했다. 슛 밸런스가 좋지 않을 수 있어 공격보다 수비에 초점을 맞춰 경기를 했다"면서 "허예은이 미스매치 통해 1대1도 잘하고, 송윤하와 2대2 플레이도 잘했다. 허예은과 송윤하 2대2 수비 막는데 집중했다"고 밝혔다.

이날 김단비는 15점 14리바운드로 더블더블을 기록하며 승리를 이끌었다. 개인 통산 8000점도 달성했다. 전 감독은 "김단비를 전반에 12~13분 정도만 뛰게 했다. 후반에 승부를 걸려고 했다"면서 "가용 자원이 적어, 체력을 안배하려고 최대한 노력했다"고 말했다.

이명관 역시 이날 허예은을 맡는 등 공수에서 활약했다. 전 감독은 "이명관이 수비도 그렇고, 1쿼터 공격도 잘 풀어줬다. 수비도 하면서 공격을 해줘 공헌도를 높이고 있다"면서 "KB에 장신 선수가 있으면 포워드 라인을 돌렸을 거다. KB 신장이 작아, 외곽수비가 되는 작은 선수를 좀 더 넣었다"고 설명했다.

잠긴 목소리로 경기를 복기하던 전 감독은 "피곤하면 목소리가 가라앉는 편인데 경기 중에 소리도 치며 목이 더 안 좋은 거 같다. 가수했으면 큰일날 뻔 했다"며 웃었다.

2연승을 거둔 우리은행은 오는 13일 부산 BNK와 홈경기를 치른다.

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