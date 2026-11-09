'2경기 연속 두 자릿수 득점' 이다현, 일본 배구서 연일 맹활약

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자배구 국가대표 미들블로커 이다현이 일본 무대에서 2경기 연속 두 자릿수 득점을 기록하며 소속팀 NEC 레드로켓츠 가와사키의 연승을 이끌었다.

NEC는 지난 8일 일본 가나가와현 가와사키에서 열린 2026-2027 일본 여자배구 SV리그 아란마레 아키타 쇼나이와의 홈경기에서 세트 점수 3-0(25-21 25-18 25-20)으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 배구선수 이다현. [사진=KOVO] 2026.09.22 willowdy@newspim.com

전날(7일) 아란마레를 3-1로 꺾었던 NEC는 2연승을 달리며 시즌 5승 3패를 기록했다. 동부지구 순위는 3위다.

이날 이다현은 공격으로만 11점을 올리며 팀 승리에 힘을 보탰다. 블로킹 득점은 없었지만 중앙에서 안정적인 속공으로 공격에 기여했다. NEC에서 다카하시 미스즈가 20점, 히로타 아이가 14점을 기록했다.

이다현은 승부처에서도 존재감을 드러냈다. 1세트 막판 자신의 서브 차례에서 NEC가 연속 득점에 성공하며 첫 세트를 25-21로 가져왔다.

2세트에서는 직접 득점에 나섰다. NEC가 7-3으로 앞선 상황에서 연속 공격을 성공시키며 격차를 벌렸다. 24-18에서는 첫 속공이 상대 블로킹에 막혔지만 다시 공격을 시도해 세트를 마무리했다.

3세트에서도 이다현의 활약이 이어졌다. NEC가 23-20으로 앞선 상황에서 속공을 시도했고, 상대가 넘긴 공을 곧바로 공격으로 연결해 매치포인트를 만들었다. NEC는 이후 마지막 점수를 올리며 셧아웃 승리를 만들었다.

이다현은 전날 경기에서도 10점을 기록하며 팀 승리를 도왔다. 당시 강점인 블로킹이 돋보였다. 블로킹으로만 3점을 올렸고, 4세트 24-20에서는 상대 공격수 도쿠나가의 공격을 차단하며 직접 경기를 마무리했다.

이다현은 이틀 동안 블로킹과 속공에서 고른 활약을 펼쳤다. 7일에는 블로킹 3개를 포함해 10점, 8일에는 공격으로만 11점을 올리며 일본 무대에서도 경쟁력을 보여주고 있다.

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