[프로야구] 두산 내야진의 미야자키 '디펜스 데이'...하루 두 명, 300구씩

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자="더 강하게 주십쇼."

일본 미야자키에서 마무리캠프를 치르는 두산 베어스 내야수들은 숨을 몰아쉬면서도 코치에게 한층 빠른 타구를 주문한다. 오전 팀 훈련에서 기본기를 다진 뒤 오후에는 두 명씩 남아 300개 안팎의 타구를 처리한다. 두산 김원형 감독 부임 직후인 지난해 도입한 '디펜스 데이'의 올해 풍경이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=두산 손지환 수비코치가 일본 미야자키 수비훈련에서 펑고를 쳐주고 있다. [사진=두산베어스] 2026.11.09 iaspire@newspim.com

지난해에는 내야수 한 명이 오후 팀 훈련에서 빠져 노란 박스 한 상자에 담긴 공 약 300개를 받아냈다. 올해는 손지환 1군 수비코치와 서예일 퓨처스 수비코치가 오전 팀 펑고에 이어 오후 개별 훈련을 이끈다. 캠프에 참가한 내야수 6명이 하루 두 명씩 짝을 이뤄 사흘에 한 번씩 차례를 맞는다.

타구는 지난해보다 강해졌고, 다음 공이 날아오기까지의 간격도 짧아졌다. 코칭스태프는 선수마다 보완할 동작에 맞춰 타구를 보낸다. 빠른 타구에 앞으로 달려드는 동작을 망설이는 선수에게는 한국에서 가져온 수비용 마스크를 씌운다. 얼굴을 보호한 상태에서 타구를 향해 첫발을 내딛는 동작을 반복하도록 돕기 위해서다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=두산 오명진이 일본 미야자키 수비훈련에서 펑고를 받고 있다. [사진=두산베어스] 2026.11.09 iaspire@newspim.com

오명진은 "바운드가 달라질 때마다 발을 옮기는 방식과 포구 자세를 바꿔 본다. 공을 잡으면 어떤 동작이 효과적이었는지, 놓치면 어느 부분에서 어긋났는지 되짚는다"고 말했다. 임종성은 "체력이 떨어진 뒤 오히려 글러브를 다루는 동작이 부드러워진다"면서 "반복해서 타구를 처리하면서 몸이 먼저 반응하는 감각을 익히고 있다며, 쉴 새 없이 펑고를 쳐주는 코치들에게 감사하다"고 말했다. .

손 코치는 "훈련량을 늘리는 동시에 선수별로 필요한 타구를 보내는 데 공을 들이고 있다"면서 "강한 타구를 더 달라고 주문하는 선수들의 의욕에 주목한 그는 미야자키에서 쌓은 반복 훈련이 내년 시즌 안정적인 수비로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.

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