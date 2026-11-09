경남도, 유럽 에너지기업 투자유치 나선다…첨단 제조업 연계 전략 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 9일 유럽 에너지·첨단제조기업 투자유치에 나선다고 밝혔다.
- 경남도는 10일부터 사흘간 오스트리아에서 현장 투자 상담을 진행한다.
- 경남도는 우주항공·조선·방산·원전 연계 기업 발굴과 투자 협력을 추진한다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 유럽 에너지·첨단제조기업을 겨냥해 투자유치에 나선다.
경남도는 10일부터 12일까지 사흘간 오스트리아 빈에서 열리는 '엔릿 유럽 2026'에 경남투자청, 대한무역투자진흥공사와 함께 참가한다고 9일 밝혔다.
엔릿 유럽은 전력·에너지 기업과 기술기업, 투자자 등이 참여하는 국제 전시회다.
도는 전시회 참가 기업을 대상으로 현장 투자 상담을 진행하고 글로벌 첨단제조기업 2곳을 찾아 일대일 상담도 한다. 우주항공·조선·방산·원전 등 경남의 주력산업과 연계할 수 있는 기업을 발굴한다는 계획이다.
상담 과정에서는 경남의 제조 기반과 산업 인프라를 소개한다. 2029년 개장 예정인 진해신항을 비롯해 대형 기자재 수출에 필요한 물류 여건과 외국인 투자 인센티브, 원스톱 투자 지원 체계도 안내한다.
경남도는 오스트리아 연방상공회의소도 방문해 한국 진출에 관심 있는 현지 기업을 찾고 투자 정보 교류와 협력 방안을 논의할 예정이다. 오스트리아 연방상공회의소는 현지 기업을 대표하는 경제단체다.
도는 지난해 투자유치액이 처음으로 10조 원을 넘어섰다. 올해는 10월 말 기준 10조5728억 원을 기록해 2년 연속 10조 원을 달성했다.
도는 상담 기업의 투자 동향을 지속적으로 확인하는 등 대한무역투자진흥공사와 함께 사후관리에도 나설 방침이다.
news2349@newspim.com