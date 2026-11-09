세종시, 여성친화기업 2곳 추가 인증…환경개선비 지원

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 9일 온테크·한국건강식품연구소를 여성친화기업으로 선정했다
- 선정 기업들은 여성 인력 채용 확대와 근로환경 조성 협약을 체결했다
- 기업별 최대 200만원 환경개선비와 지원사업 우대 혜택이 제공된다
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여성친화적 근로환경 조성 협약
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 여성 근로자의 근무환경 개선과 일·생활 균형 실천에 앞장선 기업 2곳을 여성친화기업으로 선정하고 기업별 환경개선비 등을 지원한다.
시는 9일 시청에서 '2026년 세종형 여성친화기업 인증 수여식'을 열고 유한회사 온테크와 ㈜한국건강식품연구소에 인증현판을 전달했다고 밝혔다.
이번 선정은 공개모집과 현장실사, 심사위원회 심의를 거쳐 이뤄졌다.
세종형 여성친화기업은 여성 근로자의 근로환경을 개선하고 일·생활 균형을 실천하는 기업을 인증·지원하는 제도다.
선정 기업들은 이날 시와 여성 인력 채용 확대 및 여성친화적 근로환경 조성을 위한 협약도 체결했다.
인증 기업에는 현판과 함께 기업별 최대 200만원의 환경개선 사업비가 지원된다. 각종 기업 지원사업 우대 혜택도 주어진다.
시는 지난 2024년부터 여성친화기업 인증사업을 추진해 왔으며 이번 2곳 추가 선정으로 관내 인증기업은 모두 6곳으로 늘었다.
조상호 시장은 "일과 생활이 조화를 이루는 근로환경은 여성의 경력 유지와 안정적인 경제활동을 위한 중요한 기반"이라며 "여성들이 경력단절 걱정 없이 일할 수 있도록 기업과의 협력을 강화하고 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com