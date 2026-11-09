과천시, 위례과천선·신림선 연장 '제5차 국가철도망 계획' 반영 건의

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 9일 위례과천선 연장 등 철도망 확충을 건의했다
- 시는 위례과천선·신림선 연장의 국가계획 반영을 추진했다
- 국토부는 13일까지 철도사업 관련 국민 설문조사를 진행한다
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신계용 시장 "미래 교통수요 대응에 꼭 필요한 사업...시민 설문 참여 당부"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 국토교통부가 추진하는 '제5차 국가철도망 구축계획' 수립과 관련해 지역 철도망 확충 필요성을 알리고 시민들의 적극적인 설문 참여를 당부했다고 9일 밝혔다.
시는 이번 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)에 위례과천선의 과천지식정보타운 연장과 신림선 연장 등 2개 사업을 주요 현안으로 꼽고 국가계획 반영을 적극 건의하고 있다.
위례과천선 연장은 지식정보타운 조성에 따른 인구 증가와 주거·업무 기능 확대에 대응하고 서울 방면 접근성을 높이기 위한 사업이며 신림선 연장은 서울 남부권과의 연결성을 강화하기 위해 추진된다.
이와 관련해 국토교통부는 11월 8일부터 13일까지 철도망 구축 우선 정책목표와 신규 철도사업 선정 원칙 등을 묻는 국민 사전 설문조사를 진행한다. 시민들은 국토부 누리집과 '코레일' 앱, 주요 철도역 안내 QR코드를 통해 참여할 수 있다.
아울러 오는 13일 오전 서울 동작구 전문건설회관에서는 국토부 주최, 한국교통연구원 주관으로 제5차 국가철도망 구축계획 관련 의견수렴 행사가 열릴 예정이다.
신계용 과천시장은 "위례과천선 지정타 연장과 신림선 연장은 과천의 미래 교통수요에 대응하고 시민 이동 편의를 높이기 위해 반드시 필요하다"며 "두 사업이 국가계획에 반영될 수 있도록 최선을 다하고 있는 만큼 시민 여러분께서도 국민 사전 설문조사에 적극 참여해 힘을 모아달라"고 말했다.
1141world@newspim.com