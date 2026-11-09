대전사회서비스원, 어르신 1140명에 방한 내의 2280벌 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시사회서비스원은 9일 유니클로와 방한용품 지원사업을 진행했다
- 대전 23개 수행기관은 어르신 1140명에게 방한 내의를 전달했다
- 저소득·만성질환 어르신을 대상으로 겨울철 안전 점검도 병행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시사회서비스원은 소속 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관이 독거노인종합지원센터, 유니클로와 함께 방한용품 지원사업을 진행했다고 9일 밝혔다.
이번 지원은 유니클로의 사회공헌 캠페인 '더 하트 오브 라이프웨어(The Heart of LifeWear)'의 하나로 마련됐다.
사회서비스원은 최근 대전 5개 자치구의 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 23곳에 방한 내의를 배부했다. 지원 물품은 상의와 하의 각각 1140벌씩 총 2280벌로 어르신 1인당 한 세트씩 제공됐다.
각 수행기관은 이날 저소득층과 만성질환자, 난방 취약 가구 등 어르신 1140명에게 물품을 전달했다. 이 과정에서 건강 상태와 주거환경을 살피고 안부를 확인하는 등 겨울철 안전 점검도 병행했다.
지원을 받은 김옥순(75) 어르신은 "날씨가 갑자기 추워져 난방비 걱정이 컸는데 따뜻한 내의를 챙겨주니 몸도 마음도 든든하다"고 말했다.
김인식 원장은 "겨울철 한파는 홀로 생활하는 어르신들의 건강과 안전을 위협할 수 있다"며 "민관협력을 통해 어르신들이 안전하게 생활할 수 있는 돌봄 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
한편 대전시 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관은 지역 내 23개 수행기관의 운영을 지원하고 민간 자원 연계와 종사자 교육 등을 통해 취약계층 돌봄사업을 추진하고 있다.
gyun507@newspim.com