"이거 행감 계속해야 합니까"…박민범 대전TP 원장 '부실 준비' 논란

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김기흥 시의원 질의에 우물쭈물…행감 정회로 진행 차질

"보고서에 다 나와 있는 내용" 질타에 박민범 "죄송하다"

하경옥 위원장 "'자료 제출' 답변만" 질타..."시민·의회 우습나"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박민범 대전테크노파크(TP) 원장이 취임 후 첫 행정사무감사에서 소관 업무에 대한 기본적인 질의조차 제대로 답변하지 못해 도마에 올랐다. 감사 자료에 명시된 내용에 대해서도 답변이 막히자 시의원이 행감 진행 자체에 의문을 제기하며 정회를 요청하는 상황까지 벌어졌다.

9일 대전시의회 산업건설위원회 행정사무감사에서 김기흥 시의원(더불어민주당, 대덕1)은 박민범 원장을 상대로 대전테크노파크 업무에 관한 질의에 나섰다.

9일 열린 대전시의회 행정사무감사에서 김기흥 시의원(더불어민주당, 대덕1)이 박민범 대전테크노파크 원장에게 질문하고 있다. 2026.11.09 nn0416@newspim.com

그러나 박 원장은 김 의원의 질문에 명확한 답변을 내놓지 못했다.

이에 김 의원은 "이거 감사 계속 진행해야 합니까"라며 불쾌한 기색을 드러냈다. 이어 "보고서에 다 나와 있는 내용"이라고 지적하며 박민범 원장의 업무 숙지 부족을 질타했다.

박 원장이 "죄송합니다"라고 사과했지만 김 의원은 "잠시 정회하시죠"라며 감사 중단을 요청해 정회됐다.

공공기관장이 소관 업무에 관한 질문에 잇따라 답변하지 못하면서 행정사무감사가 원활하게 진행되지 못하는 상황이 연출된 것이다.

이후 다시 시작된 행감에서 하경옥 위원장은 TP 소관인 양승찬 미래전략실장을 향해 "(박민범 원장 등을 포함해 집행기관이) 충분히 답변 가능한 내용까지 '추후 자료로 제출하겠다'고 답하는 태도는 문제 있다"며 "이런 식이면 계속해서 정회할 수밖에 없다"면서 성실한 답변을 요구하며 경고했다.

특히 박민범 원장이 대전시 행정자치국장을 지낸 데다 대전테크노파크 원장 취임 후 첫 행정사무감사였다는 점에서 준비 부족에 대한 비판이 더욱 커지고 있다.

통상 공공기관장들이 첫 행감을 앞두고 주요 사업과 현안을 집중적으로 점검하는 것과 달리 박 원장은 사전에 제출된 감사 자료에 담긴 내용조차 제대로 답변하지 못했다. 기관장으로서 기본적인 업무 숙지는 물론 의회의 공식 감사에 대한 준비까지 소홀했다는 지적이다.

특히 기관장의 부실한 답변은 감사 진행에 차질을 빚게 할 뿐 아니라 공공기관의 사업과 예산 집행을 점검하는 행정사무감사의 실효성까지 떨어뜨릴 수 있다는 점에서 논란이 되고 있다.

지역의 한 정치인은 "공공기관장이 기본적인 업무도 숙지하지 못한 채 감사장에 나온 것은 의회와 시민에 대한 책임 있는 자세로 보기 어렵다"며 "특히 취임 후 첫 행정사무감사에서 이 같은 모습을 보였다는 것은 기관 운영 전반에 대한 책임감마저 의심받을 수 있는 대목"이라고 지적했다.

nn0416@newspim.com