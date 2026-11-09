윤병희, '꿀알바'서 기묘한 영화관 관리자 변신…4화 신스틸러 활약

AI 핵심 요약beta
- 윤병희가 9일 넷플릭스 시리즈 ‘꿀알바’에서 영화관 관리자로 등장했다.
- 윤병희는 기묘한 행동과 능글맞은 말투로 극의 섬뜩한 분위기를 높였다.
- 윤병희는 특유의 표정과 말투로 정체불명 관리자의 스산함을 완성했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 윤병희가 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 정체를 알 수 없는 영화관 관리자로 변신해 짧지만 강렬한 존재감을 남겼다.
공개 이후 '오늘 대한민국의 톱10 시리즈' 1위, '글로벌 톱10 비영어 쇼' 4위를 기록하는 등 흥행을 이어가고 있는 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 윤병희는 4화 '심야 환상극장' 편의 영화관 관리자로 등장해 기묘한 분위기를 자아냈다.
극 중 영화관 관리자는 음산함이 감도는 영화관을 지키는 인물. 아르바이트생으로 들어온 변지윤(김민하)과 마주한 그는 첫 등장부터 어딘가 수상쩍은 태도로 의심을 샀다. 그러나 이를 개의치 않고 귀신과 관련된 짓궂은 장난을 치는가 하면, 특유의 능글맞은 말투와 의미심장한 행동으로 섬뜩함을 고조시킨 바. 이후 영사실의 비밀을 알게 된 지윤과 대치하는 과정에서 전기 충격기를 맞고 쓰러져 강렬한 인상을 남겼다.
윤병희는 정체를 알 수 없는 영화관 관리자의 기이한 면모를 개성 넘치는 연기로 완성했다. 능청스러운 표정과 느릿한 말투, 속내를 짐작하기 어려운 눈빛까지 더해 인물 특유의 스산함을 극대화한 것. 매 작품 자신만의 색깔로 캐릭터를 완성하며 폭넓은 소화력을 입증하고 있는 그가 앞으로 펼쳐갈 활약에도 관심이 주목된다.
한편, 윤병희가 특별출연한 '꿀알바'는 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com