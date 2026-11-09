"새해 첫날 맨몸으로 달리자"…선양소주, 2027명 참가자 모집

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2027년 1월 1일 갑천변 7㎞ 달리기…22일까지 접수

6~13세 어린이 완주하면 세뱃돈 1만원 지급

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 2027년 새해 첫날 대전 갑천변에서 맨몸으로 7㎞를 달리는 이색 마라톤 대회가 열린다. 특히 이번 대회에서는 어린이 참가자가 코스를 완주하면 세뱃돈 1만 원을 받을 수 있다.

㈜선양소주는 내년 1월 1일 오전 11시 11분 11초 대전 엑스포과학공원 물빛광장에서 '2027 선양 맨몸마라톤'을 개최한다고 9일 밝혔다.

선양 맨몸마라톤. [사진=선양소주] 2026.11.09 gyun507@newspim.com

2016년 처음 시작된 이 대회는 매년 새해 첫날 상의를 벗거나 개성 있는 복장으로 갑천변 7㎞를 달리는 행사다. 출발 시간은 새로운 시작을 뜻하는 숫자 '1'에 맞춰 오전 11시 11분 11초로 정했다.

참가자들은 새해 소망을 적은 바디페인팅이나 이색 복장으로 자신만의 새해 다짐을 표현할 수 있다. 대회는 별도의 도로 통제 없이 갑천변 코스를 이용해 진행된다.

올해 참가자 모집은 추첨제로 운영된다. 오는 22일까지 공식 홈페이지에서 신청을 받으며 총 2027명을 무작위 추첨으로 선발한다.

2027 선양 맨몸마라톤 홍보 포스터. [사진=선양소주] 2026.11.09 gyun507@newspim.com

특히 2027년 기준 6세부터 13세까지 어린이 참가자가 7㎞ 코스를 완주하면 세뱃돈 1만 원을 지급하는 이벤트도 마련했다.

행사장에서는 선양오페라단 공연과 페이스·바디페인팅, 떡국 나눔 행사 등이 진행된다. 참가자에게는 완주 메달과 완주증, 배번호 등이 제공된다.

조웅래 회장은 "새해 첫날 맨몸으로 달리며 새로운 한 해를 시작하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "어린이들도 완주의 성취감과 세뱃돈을 받는 즐거움을 함께 느낄 수 있도록 준비했다"며 많은 참여를 독려했다.

참가 신청과 자세한 행사 일정은 선양 맨몸마라톤 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

gyun507@newspim.com