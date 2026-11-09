10주년 NCT 드림, "지난 10년 모든 순간이 꿈만 같아"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에스엠 엔터테인먼트 소속 그룹 NCT 드림이 데뷔 10주년을 기념하는 정규 6집으로 새로운 꿈을 향한 여정을 이어간다.

NCT 드림은 9일 오후 6시 각종 음악 플랫폼을 통해 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'을 발매한다. 타이틀곡 '부기우기' 뮤직비디오도 유튜브 에스엠타운 채널 등을 통해 동시에 공개된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔시티 드림. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

이번 앨범은 타이틀곡 '부기우기'를 포함해 총 10곡으로 구성됐다. '끝없이 이어지는 꿈'이라는 앨범명처럼 지난 10년간 함께 쌓아온 시간과 경험을 발판 삼아 새로운 꿈을 향해 나아가겠다는 메시지를 담았다.

타이틀곡 '부기우기'는 70년대 디스코 펑크의 빈티지한 감성과 현대적인 신시사이저 사운드가 감각적으로 어우러진 업템포 댄스 장르의 곡으로, 리드미컬한 타악기와 그루비한 베이스 연주가 흥겨운 에너지를 더한다.

재민이 공동 작사에 참여한 가사에는 지난 10년간 함께해 온 서로를 축하하고, 평범한 일상을 특별하게 만들어준 서로에 대한 고마움, 앞으로의 모든 순간도 함께라면 찬란하게 빛날 것이라는 믿음이 밝고 경쾌한 감성으로 담겼다.

멤버들은 이번 앨범을 통해 데뷔 10주년의 의미와 앞으로 이어갈 음악적 여정에 대한 기대를 드러냈다. 천러는 "데뷔 10주년을 맞아 좋은 노래를 들려드릴 수 있어 기쁘다"며 "열심히 준비한 앨범인 만큼 모두가 만족하고 좋아해 주셨으면 좋겠다"고 컴백 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔시티드림. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

지성 역시 "오랜만에 팬분들께 새로운 앨범을 선보이는 만큼 조금 떨리기도 하지만, 그만큼 설레고 기대되는 마음도 크다"고 전했다.

이번 앨범으로 전하고 싶은 메시지에 대해서는 함께 꾸는 꿈과 팬들을 향한 고마움을 강조했다. 제노는 "앞으로도 함께 같은 꿈을 꾸며 계속 나아가자는 메시지를 전하고 싶다"고 말했으며, 재민은 "지난 10년 동안 시즈니가 보내주신 사랑 덕분에 저희가 얼마나 큰 행복을 느꼈는지, 그 사랑이 얼마나 소중했는지를 이번 앨범을 통해 전하고 싶다"고 설명했다.

음악적 변화보다는 NCT 드림만의 정체성과 진정성에 집중했다는 설명도 덧붙였다. 해찬은 "우리의 음악이 있는 곳, 그곳이 바로 NCT 드림이라는 메시지를 전하고 싶다"며 시간과 공간에 관계없이 멤버들이 함께 만들어가는 음악이 팀을 가장 잘 보여준다고 밝혔다.

천러는 "음악적으로 큰 변화를 주기보다는 늘 그래왔듯 저희의 노래를 통해 많은 분께 희망과 힘을 드리고 싶었다"며 한층 성장한 만큼 전하고 싶은 메시지가 더욱 진정성 있게 전달되도록 신경 썼다고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔시티드림. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

지난 10년을 돌아보며 가장 기억에 남는 순간으로는 콘서트를 언급했다. 런쥔은 "팬들과 직접 만나 다채로운 무대를 선보였던 시간이 소중한 추억으로 남아 있다"고 밝혔고, 제노는 "지난 10년 동안 모든 순간이 꿈만 같다"며 시즈니와 함께한 시간을 특별하게 돌아봤다.

끝으로 멤버들은 데뷔 10주년을 함께 맞이한 시즈니에게 감사 인사를 전했다. 재민은 "저에게 10주년은 끝이 아니라 앞으로 펼쳐질 더 많은 기회와 가능성의 시작"이라며 앞으로도 최선을 다하겠다고 강조했다.

해찬은 "함께 쌓아온 추억과 팬들의 사랑이 아름답게 이어지도록 더 열심히 달리겠다고" 했다. 지성은 "팬들과 함께하는 모든 순간이 행복한 기억으로 남을 수 있도록 많이 웃게 해주겠다"고 약속했다.

엔시티 드림은 이날 오후 5시 유튜브 엔시티 드림 채널과 틱톡 NCT 채널 등을 통해 컴백 라이브 '렛츠 부기우기(Let's Boogie Woogie)'를 진행한다.

moonddo00@newspim.com