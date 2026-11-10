취준생은 AI 고급기술 준비하는데…기업 10곳 중 7곳 "기초 활용이면 충분"

AI 핵심 요약beta
- 한경협은 10일 기업 200곳과 취준생 500명을 대상으로 AI 역량 인식을 조사했다
- 취준생 54.8%는 고급 AI 역량이 필요하다고 봤지만 기업은 18.0%에 그쳤다
- 기업 67.5%는 검색·요약 등 기본적인 AI 활용 능력이면 충분하다고 답했다
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기업 20%만 채용 때 AI 능력 공식 평가…향후 요구 수준은 높아질 전망
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 취업준비생 절반 이상이 취업을 위해 고급 인공지능(AI) 활용 능력을 갖춰야 한다고 생각하지만, 실제 기업 10곳 중 7곳은 기본적인 AI 활용 능력만 기대하는 것으로 나타났다. AI 역량이 취업의 필수 조건이라는 구직자의 인식과 기업의 실제 채용 기준 사이에 상당한 차이가 있는 셈이다.
한국경제인협회는 국내 매출액 상위 1000대 기업 중 200개사와 대학 3학년 이상 취업준비생 500명을 대상으로 실시한 'AI 시대 신입인재 역량에 대한 기업-취준생 인식조사' 결과를 10일 발표했다.
조사 결과 취준생의 54.8%는 AI 결과물의 오류를 검증하거나 업무 방식을 재설계하는 고급 역량이 필요하다고 답했다. 반면 기업에서 같은 수준을 요구하는 비율은 18.0%에 그쳤다. 기업의 67.5%는 AI를 활용한 검색·요약이나 업무 결과물 작성 등 기초·실무 수준이면 충분하다고 응답했다. 취업 시 AI 활용 능력이 중요하다는 응답도 취준생은 77.0%였지만 기업은 39.0%에 머물렀다.
실제 채용 과정에서 AI 활용 능력을 공식 평가 항목으로 반영하는 기업은 20.0%에 불과했다. 평가 항목은 아니지만 참고한다는 기업은 43.0%, 반영하지 않는 기업은 37.0%였다. 다만 기업의 82.5%는 향후 3년간 신입사원에게 요구하는 AI 활용 수준이 높아질 것으로 예상했다.
기업들은 앞으로 중요성이 커질 역량으로 데이터 해석 능력(73.9점)과 문제정의·해결 능력(73.2점)을 꼽았다. 권혁민 한경협 성장전략실장은 "취준생들은 막연히 고도화된 AI 기술을 익히기보다 전공과 직무에 AI를 활용하는 경험을 쌓는 것이 중요하다"고 말했다.
mkyo@newspim.com