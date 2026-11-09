수원 이춘택병원, 지역사회 혈액 수급 안정화와 헌혈 캠페인 펼쳐

AI 핵심 요약beta
- 이춘택병원은 9일 임직원 참여 헌혈 캠페인을 진행했다
- 의료진과 직원들은 경기혈액원 헌혈버스에서 헌혈에 참여했다
- 병원은 2016년부터 매년 두 차례 헌혈 캠페인을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원에 위치한 장산의료재단 이춘택병원이 지역사회 혈액 수급 안정화와 생명 나눔을 위한 헌혈 캠페인에 나섰다.
이춘택병원은 9일 병원 주차장에서 임직원들이 참여하는 '사랑의 헌혈캠페인'을 진행한다고 밝혔다.
대한적십자사 경기혈액원 헌혈버스와 연계해 열린 이번 행사에는 병원 의료진과 직원들이 자발적으로 참여해 나눔을 실천했다. 병원 측은 헌혈 동참을 독려하기 위해 참여 직원에게 백화점 상품권을 지급했다.
이춘택병원은 진료 및 수술 현장에서 체감하는 수혈의 중요성을 공유하고자 지난 2016년부터 매년 상·하반기 두 차례 정기 헌혈 캠페인을 실시해 오고 있다. 아울러 긴급 수혈이 필요한 환자를 위한 지정 헌혈 참여도 적극 독려하고 있다.
파도회 현환섭 위원장은 "수술과 외상환자를 치료하며 혈액의 중요성을 매번 실감한다"며 "이번 헌혈이 수혈을 기다리는 환자와 가족들에게 희망이 되길 바라며 앞으로도 지속해서 나눔을 이어가겠다"고 전했다.
윤성환 이춘택병원장은 "오랜 기간 이어온 헌혈 캠페인은 환자를 생각하는 임직원들의 따뜻한 마음이 모인 결과"라며 "정기 헌혈과 취약계층 의료 지원, 바자회 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께하는 의료기관의 책임을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com