박보검·이상이·고경표, 통영서 '보검 매직컬2' 출범…삼 형제 케미 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박보검, 이상이, 고경표가 통영 바다 마을에서 특별한 헤어샵 운영에 나선다.

오는 29일 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬2'는 '박 원장' 박보검과 이상이, 고경표 삼 형제가 작은 바다 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 그린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보검 매직컬 예고. [사진=tvN] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

공개된 영업 출범식 영상에는 '보검 매직컬' 2호점 오픈을 앞두고 서울의 한 미용실에 사전 답사를 온 삼 형제의 모습이 담겼다. 시즌2를 맞아 한층 더 '원장'다운 모습으로 돌아온 박보검은 시즌1부터 함께한 찐친 이상이와 반가운 재회를 나눴다.

삼 형제의 새로운 맏형이 될 고경표의 합류도 눈길을 끈다. 박보검과 고경표는 신인 시절부터 인연을 이어온 15년 지기 찐형제 사이. 막국수집 아들로 요리에 익숙한 고경표는 마을 어르신들을 위한 술빵과 튀르키예 아이스크림까지 연습한 일화를 전하며 '고 셰프'로서의 활약을 예고하기도 했다.

삼 형제가 새롭게 문을 열 2호점은 푸른 바다를 품은 경상남도 통영의 작은 마을에 자리한다. 박보검은 여전히 많은 이들이 찾고 있는 무주 1호점을 떠올리며 "2호점은 여행 온 듯한 분위기가 났으면 좋겠다"고 인테리어에도 적극적으로 아이디어를 보탰다. 세 사람은 영업 시간과 가격까지 꼼꼼하게 고민하며 2호점 오픈을 준비했다

영업 준비 과정에서 오가는 대화만으로도 세 사람의 케미는 빛을 발했다. 이른 아침부터 분주히 움직여야 한다는 이야기에 고경표가 "이거 힐링 예능이 아니야?"라고 당황하자, 이상이는 "형, 우리 다큐야"라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 고경표는 "이 친구들이 예상보다 더 열정적이어서 적잖이 당황했지만, 납득할만 하고 취지가 너무 순수하고 좋다"며 두 사람을 향한 신뢰를 감추지 않았다.

2호점 오픈을 앞두고 미용사 국가기술자격증까지 취득한 '박 원장' 박보검의 한층 성장한 모습도 관전 포인트다. 시즌1에서 무료 네일 서비스를 선보였던 이상이는 이번 시즌 샵인샵 형태로 네일 서비스를 확장한다. 정식 유료 서비스로 전환한 데 이어 페디큐어까지 영역을 넓히며 네일리스트 '이 원장'으로 새로운 페이지를 써갈 예정.

박보검은 "'보검 매직컬'에서 예쁘게 변화하는 그 기쁨으로 고객들의 하루가 진짜 매지컬하길 바라는 마음"이라며 변함없는 운영 철학을 전했다.

tvN 예능 '보검 매직컬2'는 29일 저녁 7시 45분 첫 방송된다.

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