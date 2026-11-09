'인사이드 르윈', 오스카 아이삭부터 아담 드라이버까지…캐스팅 재조명

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캐리 멀리건·저스틴 팀버레이크·존 굿맨 등 출연

배우들이 직접 연주·노래…12월 2일 4K 리마스터링 재개봉

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 코엔 형제의 영화 '인사이드 르윈'이 4K 리마스터링 재개봉을 앞두고 주요 출연진을 공개했다.

9일 '인사이드 르윈'은 오스카 아이삭을 비롯해 캐리 멀리건, 저스틴 팀버레이크, 아담 드라이버, 존 굿맨 등이 출연한 작품으로 오는 12월 2일 CGV에서 단독 재개봉한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '인사이드 르윈' 포스터 [사진= 안다미로/더타이틀] 2026.11.09 taeyi427@newspim.com

'인사이드 르윈'은 1961년 뉴욕을 배경으로 기타 한 대와 고양이 한 마리를 데리고 떠도는 무명 포크 뮤지션 르윈의 일주일을 그린 작품이다. 제66회 칸국제영화제에서 심사위원대상을 받았다.

오스카 아이삭은 주인공 르윈 데이비스 역을 맡았다. 실제로 기타 연주와 음악 활동을 해온 그는 영화 속 주요 공연 장면에서 직접 기타를 연주하고 노래했다.

캐리 멀리건은 르윈의 오랜 친구이자 포크 뮤지션인 진을 연기한다. 진은 르윈의 행동을 비판하며 그와 갈등을 빚는 인물이다.

저스틴 팀버레이크는 진과 함께 음악 활동을 하는 짐 역으로 출연한다. 오스카 아이삭과 함께 영화 속에서 직접 연주와 노래를 선보였으며 삽입곡 '플리즈 미스터 케네디(Please Mr. Kennedy)' 작업에도 참여했다.

아담 드라이버는 포크 뮤지션 알 코디 역을 맡았다. 오스카 아이삭, 저스틴 팀버레이크와 함께 '플리즈 미스터 케네디'를 녹음하는 장면에 등장한다.

존 굿맨은 재즈 뮤지션 롤런드 터너를 연기했다. 그는 시카고로 향하는 여정에서 르윈과 동행하는 인물로 등장한다. 존 굿맨은 '바톤 핑크', '위대한 레보스키', '오! 형제여 어디에 있는가?' 등 여러 작품에서 코엔 형제와 호흡을 맞춘 바 있다.

영화 속 음악은 배우들이 직접 연주하고 노래하는 방식으로 촬영됐다. 작품은 미국 포크 뮤지션 데이브 밴 롱크의 회고록에서 영감을 받아 만들어졌다.

'인사이드 르윈'은 오는 12월 2일 4K 리마스터링 버전으로 CGV에서 단독 재개봉한다.

taeyi427@newspim.com