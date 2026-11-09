D3 디비전연합팀, 고려대 농구부와 2년 연속 이벤트 매치 개최

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=지난해에 이어 올해도 D3 연합팀과 고려대의 한판승부가 열린다.

대한민국농구협회는 오는 15일 오후 2시 고려대학교 화정체육관에서 '2026 KBA D3 디비전리그 이벤트매치'를 개최한다.

[서울=뉴스핌] D3연합팀과 고려대의 이벤트 매치 단체 사진. [사진=대한민국농구협회] 2026.11.09 willowdy@newspim.com

지난해 처음 열린 이벤트매치에서는 D3 연합팀이 고려대를 상대로 접전을 펼치며 디비전리그의 경쟁력과 발전 가능성을 보여준 바 있다.

올해 이벤트매치 역시 D3 연합팀과 고려대의 재대결로 치러진다. D3 연합팀은 2026 KBA D3 디비전리그 개인 기록과 선수 경력, 포지션별 균형 등을 종합적으로 고려해 총 12명의 선수로 구성됐다.

지난해 '셋업'(SET-UP) 소속으로 출전했던 김형진(MI)이 2년 연속 연합팀에 이름을 올린 가운데, 지난해 고려대 유니폼을 입고 경기에 나섰던 이건희(제이크루)는 졸업 후 D3 연합팀의 일원으로 모교 후배들과 맞대결을 펼치게 됐다.

이건희는 "연합팀에 선발되어 영광스럽다. 상대가 모교인 고려대인 만큼 발전된 모습을 보여드리고 싶은 마음이 크다. 고려대의 가드진이 워낙 훌륭하지만 최선을 다해 막아보겠다"고 다짐했다.

특히 이건희와 이주민(제이크루)은 다가오는 KBL 신인선수 드래프트에 재도전한다. 이번 이벤트매치를 통해 자신들의 경쟁력을 입증하겠다는 각오다. 이주민은 드래프트를 앞두고 치르는 중요한 경기인 만큼 고려대를 상대로 잘 맞서보겠다. 프로 무대에서도 통할 수 있는 실력을 갖췄다는 것을 증명하겠다"고 포부를 전했다.

[서울=뉴스핌] 제이크루 이건희, 이주민. [사진=대한민국농구협회] 2026.11.09 willowdy@newspim.com

고려대는 대학리그 플레이오프 일정과 맞물려 최정예 전력을 가동하기 어렵다. 하지만 내년도 팀의 주축이 될 2·3학년 선수들을 중심으로 전력을 구성해 승리를 노린다.

지난해 이벤트매치에서 D3 연합팀을 78-75로 꺾었던 고려대는 지난해에 이어 올해도 이벤트매치에 참가하게 됐다. 지난해 경기를 통해 동호인 선수들의 실력을 직접 경험한 만큼 우리도 철저히 준비하겠다. 최선을 다해 재미있는 경기를 선보이고, 승리까지 거두겠다"고 각오를 전했다.

한편 이번 이벤트매치는 대한민국농구협회 공식 유튜브 채널 'KBA Live'를 통해 생중계된다. 사전 신청자 50명에 한해 현장 관중 입장도 가능하며, 관중 입장을 비롯한 온·오프라인 이벤트 관련 세부 사항은 대한민국농구협회 공식 SNS를 통해 안내된다.

willowdy@newspim.com