체육공단, 가상현실 활용한 2026 VR 서울 올림픽 슈퍼리그 성료

AI 핵심 요약beta
- 체육공단은 7일 서울올림픽파크텔에서 VR 서울올림픽 슈퍼리그를 개최했다
- 전국 8개 초등학교 선수와 지도자 100여 명이 대회에 참여했다
- 석문초·정교초·이리백제초·감성초가 종목별 우승을 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 '2026 브이아르(VR) 서울올림픽 슈퍼리그'를 성료했다.
체육공단은 지난 7일 서울올림픽파크텔에서 제 3회 VR 서울올림픽 슈퍼리그를 개최했다.
대회에는 전국 초등학교에서 출전한 61개 팀 중 예선과 본선을 거친 끝에 올라온 상위 4강 팀의 선수와 지도자 100여 명이 참여했다. 이번 대회에서는 새로운 종목을 추가해 브이아르(VR) 스포츠산업 활성화를 위해 노력했다.
초등학교 운동회를 모티브로 개발된 4개 정식종목(눈싸움, 육상, 축구, 대박 터트리기)과 국내 가상현실 전문 기업인 리얼디자인테크의 얼티레이서(사이클)와 제미타(ZEMITA)의 복싱·태권도 및 벤포트'의 사격 등 다양한 국내 개발사의 콘텐츠가 시범종목으로 참여했다.
학생들은 단순한 게임이 아닌, 실제 스포츠와 유사한 다양한 체감형 스포츠를 즐길 수 있었다. 현장에서는 전국 예선 및 본선을 통해 선발된 8개 초등학교(이리백제초등학교, 석문초등학교, 정교초등학교, 서울 가양초등학교, 전주 문학초등학교, 감성초등학교, 오산 원동초등학교, 왕산초등학교)가 진출한 가운데 치열한 대결을 펼쳤다.
석문초등학교(눈싸움), 정교초등학교(육상), 이리백제초등학교(축구) 및 감성초등학교(대박 터트리기)가 종목별 우승을 차지했다.
체육공단 관계자는 "이번 대회는 국내 가상현실 스포츠산업 활성화를 위한 중요한 계기가 될 것이다. 참여한 학생들 모두 가상현실 콘텐츠를 통해 친구들과 함께 땀 흘리며 스포츠의 가치를 배우는 뜻깊은 시간을 가졌길 바란다"고 말했다.
한편, 체육공단은 이번 대회에 대해 디지털 기술과 전통 체육이 결합한 새로운 체육 문화 모델을 제시했다고 자평했다. 가상현실 환경에서 협력과 도전의 가치를 체험하고, 유·청소년들의 스포츠 참여 의지를 고취해 향후 디지털 체육 인프라확충과 교육 현장 적용 확대에 기여할 것으로 보인다.
willowdy@newspim.com