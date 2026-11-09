365억 광양 과학관 공사 멈췄다…김장권 시의원 "사전 공정 검토 미흡"

AI 핵심 요약beta
- 김장권 의원이 9일 광양 소재전문과학관 공사 중단을 지적했다
- 공사는 연계 공정 조정으로 9월부터 12월까지 중단됐다
- 사전 검토 미흡과 추가 비용 발생 가능성에 우려가 제기됐다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 총사업비 365억 원이 투입되는 광양 소재전문과학관 건립공사가 연계 공정 조정 문제로 장기간 중단되면서 부실한 사전 검토와 추가 예산 부담에 대한 우려가 제기됐다.
전남광주통합특별시의회 김장권 의원(더불어민주당)은 산업혁신국 행정사무감사에서 과학관 건립공사의 공정관리 미흡을 지적하고 사업 지연에 따른 예산 낭비 방지 대책을 촉구했다고 9일 밝혔다.
김 의원은 "총사업비 365억2000만 원이 투입되는 과학관 공사가 올해 9월부터 12월까지 중지된 것으로 보고됐다"며 "우수관로와 전기·통신공사 등 연계 공정이 당초 계획에 충분히 반영되지 못한 이유가 무엇이냐"고 질타했다.
이에 서형빈 산업혁신국장은 "광양시 구봉산권역 관광거점 조성공사와 우수관로 및 전기·통신공사가 겹쳐 공정을 조정하는 과정에서 공사가 중지됐다"며 "사전 검토가 보다 세밀하게 이뤄질 필요가 있었다"고 답했다.
김 의원은 공사 중단에 따른 계약 변경과 현장 유지관리비 발생 여부를 확인하고 공사 기간 연장으로 추가 비용이 발생할 가능성도 면밀히 검토해야 한다고 강조했다.
특히 사업 지연이 불필요한 재정 부담으로 이어지지 않도록 공정과 계약관리 전반에 대한 철저한 점검을 주문했다.
김 의원은 "광양 소재전문과학관은 시민과 학생들이 지역 주력산업을 체험하고 미래 산업을 이해하는 중요한 교육시설"이라며 "관계기관 간 긴밀한 협조와 철저한 공정관리를 통해 2027년 3월 준공과 12월 개관에 차질이 없도록 해야 한다"고 당부했다.
chadol999@newspim.com