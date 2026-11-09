테이, '굿모닝FM' 3년 6개월 만에 하차…새 앨범 집중

AI 핵심 요약beta
- MBC가 9일 테이의 라디오 DJ 하차 소식을 밝혔다
- 테이는 새 앨범 작업에 집중하려고 22일 하차한다
- 테이는 3년 6개월간 진행하며 라디오 최우수상을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
20일 마지막 생방송…후임 DJ는 미정
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 가수 겸 방송인 테이가 3년 6개월간 진행한 MBC 라디오 '굿모닝FM 테이입니다'에서 하차한다.
9일 MBC는 테이가 오는 22일 방송을 끝으로 MBC FM4U '굿모닝FM 테이입니다' DJ 자리에서 물러난다고 밝혔다.
테이는 새 앨범 작업에 집중하기 위해 제작진과 논의 끝에 하차를 결정했다. 이날 오전 방송 오프닝에서는 청취자들에게 직접 하차 소식을 전했다.
그는 "제가 22일 방송을 마지막으로 굿모닝FM의 테디 자리에서 물러나게 됐다"며 "오랜 고민 끝에 제가 결정한 것"이라고 말했다.
이어 "가수로서 콘서트도 많이 하고 앨범도 좀 내면서 많이 다가가고, 또 기회가 되면 다시 돌아오도록 하겠다"고 전했다.
테이는 2023년 5월부터 '굿모닝FM' DJ를 맡아 약 3년 6개월간 청취자들과 만났다. 지난해 '2025 MBC 방송연예대상'에서는 라디오 부문 최우수상을 받았다.
마지막 생방송은 오는 20일 오전 7시 진행되며 22일 방송을 끝으로 DJ 활동을 마무리한다. 후임 진행자는 아직 정해지지 않았다.
'굿모닝FM'은 2003년 시작한 MBC FM4U의 아침 라디오 프로그램으로 매일 오전 7시부터 9시까지 방송된다.
taeyi427@newspim.com