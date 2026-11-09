예스24, 전자책 AI TTS '한영 자동전환' 도입

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오디오북 1인당 구매액 전년比 69.3% 증가

한국어·영어 한 목소리로 낭독…AI 보이스 8종 제공

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 예스24가 전자책 AI TTS(Text-to-Speech)에 한국어와 영어를 한 목소리로 읽는 '한영 자동전환' 기능을 도입했다.

9일 예스24에 따르면 올해 1월 1일부터 10월 30일까지 오디오북 1인당 구매액은 전년 동기 대비 69.3% 증가했다. 지난 10월에는 전년 동월 대비 493.6% 늘었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 예스24가 전자책 AI TTS '한영 자동전환' 기능을 새롭게 도입했다.[사진=예스24] 2026.11.09 taeyi427@newspim.com

연령별 오디오북 구매 비중은 40대가 30.9%로 가장 높았으며 30대 24.1%, 50대 21.9% 순으로 나타났다. 장르별로는 소설이 31.5%로 가장 큰 비중을 차지했고 인문·역사 17.5%, 시·에세이 8.6%가 뒤를 이었다.

예스24는 이 같은 오디오 콘텐츠 이용 증가에 맞춰 ebook 앱에 AI TTS '한영 자동전환' 기능을 추가했다.

신규 기능은 한국어와 영어가 함께 포함된 전자책을 하나의 AI 목소리로 낭독하는 방식이다. 기존 TTS에서 언어가 바뀔 때 서로 다른 음성이 적용됐던 점을 개선해 한 목소리로 한국어와 영어를 이어서 들을 수 있도록 했다.

기능에는 셀바스AI의 '셀바스 딥 TTS 온 디바이스(SELVAS deepTTS On-Device : Cross-lingual)' 솔루션이 적용됐다. 온디바이스 방식으로 기기 안에서 음성을 합성하며 한국어와 영어 발화를 지원한다.

예스24는 지난해 8월 AI TTS 서비스를 도입한 이후 음정·재생 속도 조절과 시간·페이지 단위 예약 타이머 등의 기능을 제공하고 있다.

지난 8월 26일부터 9월 25일까지 회원 약 4000명을 대상으로 진행한 AI 보이스 선호도 투표 결과를 반영해 신규 음성 2종도 추가했다. 현재 총 8종의 AI 보이스를 제공하고 있다.

신규 기능 출시를 기념해 AI TTS 체험과 영어로 읽어주는 책 제목을 맞히는 퀴즈 이벤트도 진행한다. 참여자 전원에게 YES상품권 2000원을 제공한다.

taeyi427@newspim.com